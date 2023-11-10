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В ГСЧС предупредили об опасной погоде на выходных

10 ноября 2023 18:16
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
В ГСЧС предупредили об опасной погоде на выходных
Сильный ветер. Фото: Google
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В Украине на выходных 11-12 ноября порывы ветра будут составлять 15-22 м/с. Это не коснется только западных областей. В Карпатах ожидается снег.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

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В ГСЧС предупредили об опасности. Фото: ГСЧС

В ГСЧС сообщили об опасности на выходных

Также в ГСЧС добавили, что 12 ноября в южной части, центральных и восточных областях ветер местами будет достигать скорости 25 м/с.

Кроме того, 12 ноября в северных, центральных, ночью и южных областях ожидаются значительные дожди. В Карпатах падает сильный мокрый снег.

В ГСЧС также призвали украинцев быть осторожными на улице и соблюдать технику безопасности.

"Будьте осторожны на улице! Держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередач, крупных деревьев, а также не паркуйте рядом с ними автотранспорт", — сообщили в ГСЧС.

Ранее мы сообщали, что в пятницу, 10 ноября, по прогнозам метеорологов, Харьков и его окрестности могут ожидать переменную облачность. В то же время в области будет без осадков.

Напомним, что народный синоптик Диденко предупредила о температурных качелях.

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