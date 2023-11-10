В ГСЧС предупредили об опасной погоде на выходных
В Украине на выходных 11-12 ноября порывы ветра будут составлять 15-22 м/с. Это не коснется только западных областей. В Карпатах ожидается снег.
Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
В ГСЧС сообщили об опасности на выходных
Также в ГСЧС добавили, что 12 ноября в южной части, центральных и восточных областях ветер местами будет достигать скорости 25 м/с.
Кроме того, 12 ноября в северных, центральных, ночью и южных областях ожидаются значительные дожди. В Карпатах падает сильный мокрый снег.
В ГСЧС также призвали украинцев быть осторожными на улице и соблюдать технику безопасности.
"Будьте осторожны на улице! Держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередач, крупных деревьев, а также не паркуйте рядом с ними автотранспорт", — сообщили в ГСЧС.
Ранее мы сообщали, что в пятницу, 10 ноября, по прогнозам метеорологов, Харьков и его окрестности могут ожидать переменную облачность. В то же время в области будет без осадков.
Напомним, что народный синоптик Диденко предупредила о температурных качелях.
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