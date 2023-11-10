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В ДСНС попередили про небезпечну погоду на вихідних

10 листопада 2023 18:16
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
В ДСНС попередили про небезпечну погоду на вихідних
Сильний вітер. Фото: Google
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В Україні протягом вихідних 11-12 листопада пориви вітру складатимуть 15-22 м/с. Це не торкнеться лише західних областей. У Карпатах очікується мокрий сніг.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

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В ДСНС попередили про небезпеку. Фото: ДСНС

В ДСНС повідомили про небезпеку на вихідних

Також в ДСНС додали, що 12 листопада у південній частині, центральних та східних областях вітер місцями досягатиме швидкості 25 м/с.

Крім того, 12 листопада у північних, центральних, вночі й у південних областях очікуються значні дощі. В Карпатах падатиме значний мокрий сніг.

В ДСНС також закликали українців бути обережними на вулиці і дотримуватися техніки безпеки.

"Будьте обережні на вулиці! Тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, великих дерев, а також не паркуйте поруч з ними автотранспорт", — повідомили в ДСНС.

Раніше ми повідомляли, що у п'ятницю, 10 листопада, за прогнозами метеорологів, Харків та його околиці можуть очікувати на мінливу хмарність. В той же час в області буде без опадів.

Нагадаємо, що народна синоптикиня Діденко попередила про температурні гойдалки.

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