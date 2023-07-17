В "Энергоатоме" рассказали, хватит ли Украине электроэнергии

Президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин. Фото: Reuters

Украина на одной из атомных электростанций запустила энергоблок-миллионник. Это произошло быстрее, чем предполагалось.

Об этом сообщил президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин в комментарии "Мы-Украина".

Читайте также:

Какую мощность имеет энергоблок

По его словам, у энергоблока мощность 1000 МВт. Его отремонтировали на три дня раньше.

"Большинство энергоблоков АЭС отремонтировано. На 1 миллиард 100 млн/кВт/час больше, чем планировали с начала года. Если не будет обстрелов, электроэнергии нам хватит. При таких условиях блекаутов не будет", — заверил Котин.

Ситуация на Запорожской АЭС

Российские оккупанты планируют перевести энергоблок №4 Запорожской атомной электростанции в состояние "горячая остановка". Это создаст новые угрозы для станции.

Напомним, не менее 190 медицинских учреждений Украины готовы принимать пациентов в случае аварии на Запорожской атомной электростанции. Все они законтрактованы по пакету реагирования на чрезвычайные ситуации.