Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow В "Энергоатоме" рассказали, хватит ли Украине электроэнергии arrow

В "Энергоатоме" рассказали, хватит ли Украине электроэнергии

17 июля 2023 16:46
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В "Энергоатоме" рассказали, хватит ли Украине электроэнергии
Президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин. Фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Украина на одной из атомных электростанций запустила энергоблок-миллионник. Это произошло быстрее, чем предполагалось.

Об этом сообщил президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин в комментарии "Мы-Украина".

Читайте также:

Какую мощность имеет энергоблок

По его словам, у энергоблока мощность 1000 МВт. Его отремонтировали на три дня раньше.

"Большинство энергоблоков АЭС отремонтировано. На 1 миллиард 100 млн/кВт/час больше, чем планировали с начала года. Если не будет обстрелов, электроэнергии нам хватит. При таких условиях блекаутов не будет", заверил Котин.

Ситуация на Запорожской АЭС

Российские оккупанты планируют перевести энергоблок №4 Запорожской атомной электростанции в состояние "горячая остановка". Это создаст новые угрозы для станции.

Напомним, не менее 190 медицинских учреждений Украины готовы принимать пациентов в случае аварии на Запорожской атомной электростанции. Все они законтрактованы по пакету реагирования на чрезвычайные ситуации.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

None

Фонд MK Foundation передал пограничникам минивэны и машины скорой помощи

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз