Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow В "Енергоатомі" розповіли, чи вистачить Україні електроенергії arrow

В "Енергоатомі" розповіли, чи вистачить Україні електроенергії

17 липня 2023 16:46
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В "Енергоатомі" розповіли, чи вистачить Україні електроенергії
Президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін. Фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Україна на одній із атомних електростанцій запустила енергоблок-мільйонник. Це сталося швидше, ніж передбачалося.

Про це повідомив президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін у коментарі "Ми-Україна".

Читайте також:

Яку потужність має енергоблок

За його словами, енергоблок має потужність 1000 МВт. Його відремонтували на три дні раніше.

"Більшість енергоблоків АЕС відремонтовані. На 1 мільярд 100 млн/кВт/годин більше, ніж планували з початку року. Якщо не буде обстрілів, електроенергії нам вистачить. За таких умов блекаутів не буде", — запевнив Котін.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Російські окупанти планують перевести енергоблок №4 Запорізької атомної електростанції у стан "гарячий зупин". Це створить нові загрози для станції.

Нагадаємо, щонайменше 190 медичних закладів України готові приймати пацієнтів у разі аварії на Запорізькій атомній електростанції. Всі вони законтрактовані за пакетом реагування на надзвичайні ситуації.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

None

Фонд MK Foundation передав прикордонникам мінівени та машини швидкої допомоги

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз