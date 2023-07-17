В "Енергоатомі" розповіли, чи вистачить Україні електроенергії

Президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін. Фото: Reuters

Україна на одній із атомних електростанцій запустила енергоблок-мільйонник. Це сталося швидше, ніж передбачалося.

Про це повідомив президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін у коментарі "Ми-Україна".

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Яку потужність має енергоблок

За його словами, енергоблок має потужність 1000 МВт. Його відремонтували на три дні раніше.

"Більшість енергоблоків АЕС відремонтовані. На 1 мільярд 100 млн/кВт/годин більше, ніж планували з початку року. Якщо не буде обстрілів, електроенергії нам вистачить. За таких умов блекаутів не буде", — запевнив Котін.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Російські окупанти планують перевести енергоблок №4 Запорізької атомної електростанції у стан "гарячий зупин". Це створить нові загрози для станції.

Нагадаємо, щонайменше 190 медичних закладів України готові приймати пацієнтів у разі аварії на Запорізькій атомній електростанції. Всі вони законтрактовані за пакетом реагування на надзвичайні ситуації.