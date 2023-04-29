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В Энергодаре участились случаи смертельного отравления алкоголем

29 апреля 2023 12:48
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Энергодаре участились случаи смертельного отравления алкоголем
Утилизация алкогольных напитков. Фото: УНИАН
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Энергодаре Запорожской области участились случаи смертельного отравления суррогатным алкоголем. Его завезли в город большой партией или гонят где-то рядом, прямо в подвалах.

Об этом рассказал мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

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"Россия принесла в Энергодар не только обезображенный в своей жестокости и насилии "русский мир", но и такие же уродливые его традиции. Временно оккупированные территории — не только о военных преступлениях. Это также территории полного беззакония по принципу права более сильного, а не гражданского, социального или экономического права", — сказал Орлов.

Он добавил, что все чаще из Энергодара поступают известия о редких случаях смертельного отравления суррогатным алкоголем.

Мэр Энергодара привел пример, что с 1992 года до последнего времени к числу причин, определяющих рост смертности в России, относят увеличение потребления населением суррогатов алкоголя, а также незаконно производимой и некачественной алкогольной продукции. Только в 2020 году по данным Росстата в результате употребления контрафактного алкоголя умерли 10 206 россиян.

"Когда от "паленки" как мухи мрут сами оккупанты — туда им и дорога. Но случаи смертей за последний месяц есть и среди местного населения. Поэтому будьте осторожны и не покупайте продукцию, качество которой вы никак не можете проверить", призвал местных жителей Дмитрий Орлов.

Напомним, недавно в Запорожье самоликвидировалось 20 оккупантов. Они отравились из-за употребления неизвестного вещества и скончались.

Кроме того, в Запорожской области оккупанты разрыли скотомогильник и заразились сибирской язвой. Это произошло, когда россияне рыли окопы. В результате инцидента вражеское подразделение теперь сидит на карантине.

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