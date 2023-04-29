В Енергодарі почастішали випадки смертельного отруєння алкоголем

Утилізація алкогольних напоїв. Фото: УНІАН

В Енергодарі Запорізької області почастішали випадки смертельного отруєння сурогатним алкоголем. Його завезли в місто великою партією або женуть десь поруч, прямо у підвалах.

Про це розповів мер Енергодара Дмитро Орлов.

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"Росія принесла в Енергодар не лише спотворений в своїй жорстокості та насильстві "руський мір", а й такі ж потворні його традиції. Тимчасово окуповані території — не тільки про воєнні злочини. Це також території повного беззаконня за принципом права сильнішого, а не громадянського, соціального чи економічного права", — сказав Орлов.

Він додав, що все частіше з Енергодара надходять звістки про непоодинокі випадки смертельного отруєння сурогатним алкоголем.

Мер Енергодара навів приклад, що з 1992 року і до останнього часу до числа причин, що визначають зростання смертності у Росії, відносять збільшення споживання населенням сурогатів алкоголю, а також незаконно виробленої та неякісної алкогольної продукції. Тільки у 2020 році, за даними Росстату, внаслідок уживання контрафактного алкоголю померли 10 206 росіян.

"Коли від "пальонки" як мухи мруть самі окупанти — туди їм і дорога. Але випадки смертей за останній місяць є і серед місцевого населення. Тож будьте обережні і не купуйте продукцію, якість якої ви ніяк не можете перевірити", — закликав місцевих мешканців Дмитро Орлов.

Нагадаємо, нещодавно на Запоріжжі самоліквідувалось 20 окупантів. Вони отруїлись через вживання невідомої речовини та померли.

Окрім того, у Запорізькій області окупанти розрили скотомогильник та заразились сибірською виразкою. Це відбулось, коли росіяни рили окопи. В результаті інциденту ворожий підрозділ тепер сидить на карантині.