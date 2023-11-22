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В энергосистеме Украины зафиксирован дефицит электроэнергии, — Укрэнерго

22 ноября 2023 13:46
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В энергосистеме Украины зафиксирован дефицит электроэнергии, — Укрэнерго
Ремонт энергосистемы Украины. Фото: УНИАН
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В энергосистеме Украины зафиксировали дефицит электроэнергии. Вероятно, в вечерние часы он может увеличиться.

Об этом сообщает Укрэнерго.

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В Укрэнерго назвали три основные причины дефицита:

  • увеличение потребления из-за похолодания;
  • повышенная аварийность блоков электростанций;
  • недостаточность объемов импорта электроэнергии из ЕС.

В настоящее время диспетчерский центр Укрэнерго ищет возможности покрытия дефицита.

"Призываем украинцев экономно потреблять электроэнергию в течение суток. Не включайте одновременно мощные электроустройства, выключайте свет в пустых помещениях, перенесите стирку на ночные часы", — говорится в сообщении.

Состояние энергосистемы Украины 22 ноября
Состояние энергосистемы Украины. Фото: Укрэнерго

Во вторник, 21 ноября, среднесуточная температура была на 5,8 °C ниже, чем в минувший вторник, 14 ноября. Вечерний максимум потребления электроэнергии 21 ноября был на 9% выше, чем 14 ноября.

По состоянию на сегодняшний день из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 427 населенных пунктов Украины. В результате российских атак есть новые повреждения в сетях облэнерго в следующих областях:

  • Донецкий;
  • Запорожский;
  • Харьковской.

"Аварийно-восстановительные работы проводятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных", — говорится в сообщении.

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Пост Укрэнерго. Фото: скриншот
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Пост Укрэнерго. Фото: скриншот

Напомним, Россия практически два месяца не запускала крылатые ракеты, вероятно готовясь к зимним атакам по энергетической инфраструктуре Украины. По всей вероятности, россиянам удалось накопить значительный запас крылатых ракет.

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