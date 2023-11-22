В энергосистеме Украины зафиксирован дефицит электроэнергии, — Укрэнерго
В энергосистеме Украины зафиксировали дефицит электроэнергии. Вероятно, в вечерние часы он может увеличиться.
Об этом сообщает Укрэнерго.
Состояние энергосистемы Украины
В Укрэнерго назвали три основные причины дефицита:
- увеличение потребления из-за похолодания;
- повышенная аварийность блоков электростанций;
- недостаточность объемов импорта электроэнергии из ЕС.
В настоящее время диспетчерский центр Укрэнерго ищет возможности покрытия дефицита.
"Призываем украинцев экономно потреблять электроэнергию в течение суток. Не включайте одновременно мощные электроустройства, выключайте свет в пустых помещениях, перенесите стирку на ночные часы", — говорится в сообщении.
Во вторник, 21 ноября, среднесуточная температура была на 5,8 °C ниже, чем в минувший вторник, 14 ноября. Вечерний максимум потребления электроэнергии 21 ноября был на 9% выше, чем 14 ноября.
По состоянию на сегодняшний день из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 427 населенных пунктов Украины. В результате российских атак есть новые повреждения в сетях облэнерго в следующих областях:
- Донецкий;
- Запорожский;
- Харьковской.
"Аварийно-восстановительные работы проводятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных", — говорится в сообщении.
Напомним, Россия практически два месяца не запускала крылатые ракеты, вероятно готовясь к зимним атакам по энергетической инфраструктуре Украины. По всей вероятности, россиянам удалось накопить значительный запас крылатых ракет.
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