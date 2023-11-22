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В енергосистемі України зафіксовано дефіцит електроенергії, — Укренерго

22 листопада 2023 13:46
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В енергосистемі України зафіксовано дефіцит електроенергії, — Укренерго
Ремонт енергосистеми України. Фото: УНІАН
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

В енергосистемі України зафіксували дефіцит електроенергії. Ймовірно, у вечірні години він може збільшитися.

Про це повідомляє Укренерго.

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Стан енергосистеми України

В Укренерго назвали три основні причини дефіциту: 

  • збільшення споживання через похолодання;
  • підвищена аварійність блоків електростанцій;
  • недостатність обсягів імпорту електроенергії з ЄС.

Наразі диспетчерський центр Укренерго шукає можливості покриття дефіциту.

"Закликаємо українців ощадливо споживати електроенергію протягом доби. Не вмикайте одночасно потужні електропристрої, вимикайте світло в порожніх приміщеннях, перенесіть прання на нічні години", — йдеться у повідомленні.

Стан енергосистеми України 22 листопада
Стан енергосистеми України. Фото: Укренерго

У вівторок, 21 листопада, середньодобова температура була на 5,8 °C нижче, ніж у минулий вівторок, 14 листопада. Вечірній максимум споживання електроенергії 21 листопада був на 9% вищим, ніж 14 листопада.

Станом на сьогодні через бойові дії та з інших причин без світла залишається 427 населених пунктів України. Внаслідок російських атак є нові пошкодження в мережах обленерго в таких областях:

  • Донецькій;
  • Запорізькій;
  • Харківській.

"Аварійно-відновлювальні роботи проводяться в залежності від ситуації з безпекою та з дозволу військових", — йдеться у повідомленні.

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Допис Укренерго. Фото: скриншот
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Допис Укренерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, Росія практично два місяці не запускала крилаті ракети, ймовірно, готуючись до зимових атак по енергетичній інфраструктурі України. Цілком вірогідно, що росіянам вдалося накопичити значний запас крилатих ракет.

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