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В энергосистеме сохраняется значительный дефицит, — Укрэнерго

31 января 2023 13:48
vladymyr-kozyr.jpg - Владимир Козырь
В Укрэнерго заявили, что в энергосистеме сохраняется значительный дефицит
Энергосистема все еще восстанавливается после предыдущих серий вражеских ракетных обстрелов
vladymyr-kozyr.jpg - Владимир Козырь

В Украине продолжает расти потребление электроэнергии из-за похолодания. В энергосистеме сохраняется значительный дефицит.

Об этом сообщает Укрэнерго.

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В результате российских ракетных и дроновых атак повреждены электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтная сеть. 13 ракетных и 15 дроновых атак нанесли существенные повреждения объектам высоковольтной сети и электростанциям.

"Энергосистема все еще восстанавливается после предыдущих серий вражеских ракетных обстрелов, которые повлекли повреждение энергоблоков электростанций. Кроме того, в течение суток несколько блоков тепловых электростанций выведено в ремонт по технологическим причинам. В результате производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление", — сообщили в Укрэнерго.

Ко всем облэнерго доведены лимиты потребления, действующие в течение суток. В Укрэнерго напомнили, что каждый облэнерго в своем регионе составляет графики плановых почасовых отключений, обеспечивающих потребление области на уровне доказанного лимита. На утро 31 января превышение лимитов не зафиксировано, аварийные отключения диспетчерским центром НЭК "Укрэнерго" не применялись. Однако учитывая тенденцию роста потребления есть опасность превышения лимитов в регионах и применения ограничений.

В настоящее время идет восстановление объектов энергетической инфраструктуры, поврежденных во время массированной атаки 26 января.

"Укрэнерго, производители электроэнергии и облэнерго постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, пораженных атаками врага. Однако после каждой последующей атаки россиян по энергетической инфраструктуре восстановление становится все сложнее и длится дольше", — отметили в Укрэнерго.

В компании добавили, что более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это самая большая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС. Кроме этого, на временно оккупированных территориях юга также находится большинство ветровых и солнечных электростанций.

"Также отметим, что кроме АЭС, остальные электростанции — это ключевые регулирующие мощности. Именно они обеспечивают покрытие потребления в пиковые утренние и вечерние часы, где сейчас наибольший дефицит", — добавили в Укрэнерго.

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