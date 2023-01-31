В Укренерго заявили, що в енергосистемі зберігається значний дефіцит

Енергосистема все ще відновлюється після попередніх серій ворожих ракетних обстрілів

В Україні продовжує зростати споживання електроенергії через похолодання. В енергосистемі зберігається значний дефіцит.

Про це повідомляє Укренерго.

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Внаслідок російських ракетних та дронових атак пошкоджені електростанції (генеруючі потужності) та високовольтна мережа. 13 ракетних та 15 дронових атак завдали суттєвих пошкоджень об’єктам високовольтної мережі та електростанціям.

"Енергосистема все ще відновлюється після попередніх серій ворожих ракетних обстрілів, які спричинили пошкодження енергоблоків електростанцій. Крім того, протягом доби декілька блоків теплових електростанцій виведено в ремонт з технологічних причин. В результаті виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання", — повідомили в Укренерго.

До всіх обленерго доведені ліміти споживання, які діють упродовж доби. В Укренерго нагадали, що кожний обленерго у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту. Станом на ранок 31 січня перевищення лімітів не зафіксовано, аварійні відключення диспетчерським центром НЕК "Укренерго" не застосовувалися. Однак враховуючи тенденцію до зростання споживання є небезпека перевищення лімітів в регіонах та застосування обмежень.

Нині триває відновлення об’єктів енергетичної інфраструктури, пошкоджених під час масованої атаки 26 січня.

"Укренерго, виробники електроенергії та обленерго постійно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, уражених атаками ворога. Однак після кожної наступної атаки росіян по енергетичній інфраструктурі відновлення стає все складнішим та триває довше", — зазначили в Укренерго.

У компанії додали, що понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі і знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС. Крім цього, на тимчасово окупованих територіях півдня також знаходиться більшість вітрових та сонячних електростанцій.

"Також зазначимо, що крім АЕС, решта електростанцій — це ключові регулюючі потужності. Саме вони забезпечують покриття споживання у пікові ранкові та вечірні години, де наразі найбільший дефіцит", — додали в Укренерго.

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