В ГУР объяснили каким образом и для чего в соцсетях появился фейк о смерти Путина

Президент РФ Владимир Путин. Фото: AP

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил, что вброс о якобы смерти президента России Владимира Путина преследовал цель проверить реакцию простых россиян, элит, пропаганды. Это инструмент влияния на самого Путина и есть частью определенного сценария.

Об этом сообщил в эфире радио NV Андрей Юсов.

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Цель фейка о смерти Путина

"Это сладкая для украинских слушателей музыка, и должны были быть хорошие новости... Но это лишь сообщение российских анонимных Telegram-каналов", — сказал Юсов.

Он отметил, что это внутренняя история, рассчитанная на внутреннюю российскую аудиторию. Лично Путину эта история мало помогает, потому что в России много сторонников конспирологических теорий. Представитель ГУР добавил, что в России в дальнейшем продолжаются внутренние противостояния и "они распространяются в разных формах, в том числе в подобных внутренних информационных кампаниях".

"Базовая цель вброса — посмотреть на реакцию общества в цифрах, в динамике, так и посмотреть на реакцию персоналий, элит, медиа, даже пропагандистских СМИ", — подчеркнул Юсов.

Он считает, что это определенный сценарий спецслужб и так Россия изучает как дальше руководить империей.

"Это также инструмент влияния на самого Путина или похожего на него человека. Он вынужден реагировать и Песков вынужден реагировать, и доказывать, что это не так. То есть его ведут определенным коридором", — подчеркнул Андрей Юсов.

Он также назвал подобные истории "полезным объектом для наблюдения" для Украины.

Напомним, в ГУР прокомментировали информацию об очередной "смерти" Путина. Граждане Украины должны со сдержанностью реагировать на слухи о "смерти" президента РФ. Недавно такие фейковые новости распространились по сети.