В ГУР пояснили яким чином і для чого у соцмережах з'явився фейк про смерть Путіна

Президент РФ Володимир Путін. Фото: AP

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що вкид про нібито смерть президента Росії Володимира Путіна мав на меті перевірити реакцію простих росіян, еліт, пропаганди. Це є інструментом впливу на самого Путіна і частиною певного сценарію.

Про це повідомив в ефірі радіо NV Андрій Юсов.

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"Це солодка для українських слухачів музика, і мали би бути добрі новини... Але це лише повідомлення російських анонімних Telegram-каналів", — сказав Юсов.

Він зазначив, що це внутрішня історія, яка розрахована на внутрішню російську аудиторію. Особисто Путіну ця історія мало допомагає, тому що в Росії є багато прихильників конспірологічних теорій. Представник ГУР додав, що в Росії надалі тривають внутрішні протистояння і "вони ширяться в різних формах, у тому числі у подібних внутрішніх інформаційних кампаніях".

"Базова мета вкиду — подивитись на реакцію суспільства в цифрах, в динаміці, так і подивитись на реакцію персоналій, еліт, медіа, навіть пропагандистських ЗМІ", — наголосив Юсов.

Він вважає, що це певний сценарій спецслужб і так Росія вивчає як далі керувати імперією.

"Це також інструмент впливу на самого Путіна чи схожу на нього людину. Він змушений реагувати, і Пєсков змушений реагувати і доводити, що це не так. Тобто його ведуть певним коридором", — наголосив Андрій Юсов.

Він також назвав подібні історії "корисним об'єктом для спостереження" для України.

Нагадаємо, у ГУР прокоментували інформацію щодо чергової "смерті" Путіна. Громадяни України мають зі стриманістю реагувати на чутки щодо "смерті" президента РФ. Нещодавно такі фейкові новини поширилися мережею.