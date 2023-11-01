В ГУР пояснили яким чином і для чого у соцмережах з'явився фейк про смерть Путіна
Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що вкид про нібито смерть президента Росії Володимира Путіна мав на меті перевірити реакцію простих росіян, еліт, пропаганди. Це є інструментом впливу на самого Путіна і частиною певного сценарію.
Про це повідомив в ефірі радіо NV Андрій Юсов.
Мета фейку про смерть Путіна
"Це солодка для українських слухачів музика, і мали би бути добрі новини... Але це лише повідомлення російських анонімних Telegram-каналів", — сказав Юсов.
Він зазначив, що це внутрішня історія, яка розрахована на внутрішню російську аудиторію. Особисто Путіну ця історія мало допомагає, тому що в Росії є багато прихильників конспірологічних теорій. Представник ГУР додав, що в Росії надалі тривають внутрішні протистояння і "вони ширяться в різних формах, у тому числі у подібних внутрішніх інформаційних кампаніях".
"Базова мета вкиду — подивитись на реакцію суспільства в цифрах, в динаміці, так і подивитись на реакцію персоналій, еліт, медіа, навіть пропагандистських ЗМІ", — наголосив Юсов.
Він вважає, що це певний сценарій спецслужб і так Росія вивчає як далі керувати імперією.
"Це також інструмент впливу на самого Путіна чи схожу на нього людину. Він змушений реагувати, і Пєсков змушений реагувати і доводити, що це не так. Тобто його ведуть певним коридором", — наголосив Андрій Юсов.
Він також назвав подібні історії "корисним об'єктом для спостереження" для України.
Нагадаємо, у ГУР прокоментували інформацію щодо чергової "смерті" Путіна. Громадяни України мають зі стриманістю реагувати на чутки щодо "смерті" президента РФ. Нещодавно такі фейкові новини поширилися мережею.
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