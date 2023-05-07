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В каких областях Украины больше всего шансов найти работу с высоким заработком

7 мая 2023 19:22
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В каких областях Украины больше всего шансов найти работу с высоким заработком
Рукопожатие двух человек. Фото: Freepik
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В апреле этого года количество вакансий в Украине в пять раз превысило показатели прошлого года. Цифра приближается к показателям 2021 года.

Об этом сообщает система управления найма (СУН) портала Work.ua.

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В апреле было зафиксировано 82 467 вакансий, что на 9% больше, чем в марте, а в апреле прошлого года — 16 046 вакансий.

"В апреле конкуренция претендентов на работу практически достигла довоенного уровня", — сообщили аналитики.

Наибольшее количество вакансий зафиксировано в Киевской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Винницкой областях, а наименьшее — в Закарпатской, Черновицкой, Тернопольской, Черкасской и Ивано-Франковской областях.

Работа в Украине
Области с наибольшим количеством вакансий в апреле и марте по сравнению с прошлым годом. Фото: Work.ua

Зарплаты в областях Украины

Средняя зарплата в Украине составляет 16000 грн.

  • Днепропетровская область — 15 000 грн.
  • Харьковская область — 15 000 грн.
  • Одесская область — 15 500 грн.
  • Львовская область — 16 000 грн.
  • Киевская область — 18 000 грн.

Высокая средняя оплата труда в Украине находится в диапазоне от 25000 до 52500 грн.

Высокую зарплату предлагают:

  • 52 500 грн — медиабаер;
  • 41 500 грн — водитель-международник;
  • 30 000 грн — арматурщик, бизнес-аналитик, продюсер, региональный менеджер, рихтовщик, риелтор, тонировщик;
  • 29 000 грн — главный инженер, координатор по сбыту;
  • 28 750 грн — менеджер по работе с супермаркетами;
  • 27 600 грн — руководитель интернет-магазина;
  • 27 500 грн — 3D-визуализатор, автоэлектрик, дизелист;
  • 26 250 грн — зубной техник;
  • 25 450 грн — веб-дизайнер;
  • 25 000 грн — автомеханик, автослесарь, прораб.

Напомним, в Национальном банке Украины (НБУ) рассказали, когда украинцы начнут зарабатывать больше. Регулятор обнародовал прогноз по средней номинальной зарплате в стране на текущий и последующие годы.

Также мы писали, что в Украине был обнародован список специалистов, которым в апреле 2023 года работодатели были готовы платить больше. В целом на рынке труда количество предложений сравнялось с показателями соответствующего периода до войны.

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