В каких областях Украины больше всего шансов найти работу с высоким заработком

Рукопожатие двух человек. Фото: Freepik

В апреле этого года количество вакансий в Украине в пять раз превысило показатели прошлого года. Цифра приближается к показателям 2021 года.

Об этом сообщает система управления найма (СУН) портала Work.ua.

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В апреле было зафиксировано 82 467 вакансий, что на 9% больше, чем в марте, а в апреле прошлого года — 16 046 вакансий.

"В апреле конкуренция претендентов на работу практически достигла довоенного уровня", — сообщили аналитики.

Наибольшее количество вакансий зафиксировано в Киевской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Винницкой областях, а наименьшее — в Закарпатской, Черновицкой, Тернопольской, Черкасской и Ивано-Франковской областях.

Области с наибольшим количеством вакансий в апреле и марте по сравнению с прошлым годом. Фото: Work.ua

Зарплаты в областях Украины

Средняя зарплата в Украине составляет 16000 грн.

Днепропетровская область — 15 000 грн.

Харьковская область — 15 000 грн.

Одесская область — 15 500 грн.

Львовская область — 16 000 грн.

Киевская область — 18 000 грн.

Высокая средняя оплата труда в Украине находится в диапазоне от 25000 до 52500 грн.

Высокую зарплату предлагают:

52 500 грн — медиабаер;

41 500 грн — водитель-международник;

30 000 грн — арматурщик, бизнес-аналитик, продюсер, региональный менеджер, рихтовщик, риелтор, тонировщик;

29 000 грн — главный инженер, координатор по сбыту;

28 750 грн — менеджер по работе с супермаркетами;

27 600 грн — руководитель интернет-магазина;

27 500 грн — 3D-визуализатор, автоэлектрик, дизелист;

26 250 грн — зубной техник;

25 450 грн — веб-дизайнер;

25 000 грн — автомеханик, автослесарь, прораб.

Напомним, в Национальном банке Украины (НБУ) рассказали, когда украинцы начнут зарабатывать больше. Регулятор обнародовал прогноз по средней номинальной зарплате в стране на текущий и последующие годы.

Также мы писали, что в Украине был обнародован список специалистов, которым в апреле 2023 года работодатели были готовы платить больше. В целом на рынке труда количество предложений сравнялось с показателями соответствующего периода до войны.