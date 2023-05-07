В каких областях Украины больше всего шансов найти работу с высоким заработком
В апреле этого года количество вакансий в Украине в пять раз превысило показатели прошлого года. Цифра приближается к показателям 2021 года.
Об этом сообщает система управления найма (СУН) портала Work.ua.
Работа в Украине
В апреле было зафиксировано 82 467 вакансий, что на 9% больше, чем в марте, а в апреле прошлого года — 16 046 вакансий.
"В апреле конкуренция претендентов на работу практически достигла довоенного уровня", — сообщили аналитики.
Наибольшее количество вакансий зафиксировано в Киевской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Винницкой областях, а наименьшее — в Закарпатской, Черновицкой, Тернопольской, Черкасской и Ивано-Франковской областях.
Зарплаты в областях Украины
Средняя зарплата в Украине составляет 16000 грн.
- Днепропетровская область — 15 000 грн.
- Харьковская область — 15 000 грн.
- Одесская область — 15 500 грн.
- Львовская область — 16 000 грн.
- Киевская область — 18 000 грн.
Высокая средняя оплата труда в Украине находится в диапазоне от 25000 до 52500 грн.
Высокую зарплату предлагают:
- 52 500 грн — медиабаер;
- 41 500 грн — водитель-международник;
- 30 000 грн — арматурщик, бизнес-аналитик, продюсер, региональный менеджер, рихтовщик, риелтор, тонировщик;
- 29 000 грн — главный инженер, координатор по сбыту;
- 28 750 грн — менеджер по работе с супермаркетами;
- 27 600 грн — руководитель интернет-магазина;
- 27 500 грн — 3D-визуализатор, автоэлектрик, дизелист;
- 26 250 грн — зубной техник;
- 25 450 грн — веб-дизайнер;
- 25 000 грн — автомеханик, автослесарь, прораб.
Напомним, в Национальном банке Украины (НБУ) рассказали, когда украинцы начнут зарабатывать больше. Регулятор обнародовал прогноз по средней номинальной зарплате в стране на текущий и последующие годы.
Также мы писали, что в Украине был обнародован список специалистов, которым в апреле 2023 года работодатели были готовы платить больше. В целом на рынке труда количество предложений сравнялось с показателями соответствующего периода до войны.