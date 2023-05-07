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В яких областях України найбільше шансів знайти роботу з високим заробітком

7 травня 2023 19:22
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В яких областях України найбільше шансів знайти роботу з високим заробітком
Рукостискання двох людей. Фото: Freepik
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У квітні цього року кількість вакансій в Україні в п'ять разів перевищила показники минулого року. Цифра наближається до показників 2021 року.

Про це повідомляє система управління наймання (СУН) порталу Work.ua.

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У квітні було зафіксовано 82 467 вакансій, що на 9% більше, ніж у березні, а у квітні минулого року — 16 046 вакансій.

"У квітні конкуренція претендентів на роботу практично досягла довоєнного рівня", — повідомили аналітики.

Найбільша кількість вакансій зафіксована в Київській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Вінницькій областях, а найменша — у Закарпатській, Чернівецькій, Тернопільській, Черкаській та Івано-Франківській областях.

Работа в Украине
Області з найбільшою кількістю вакансій у квітні та березні проти минулого року. Фото: Work.ua

Зарплати в областях України

Середня зарплата в Україні становить 16 000 грн. 

  • Дніпропетровська область — 15 000 грн. 
  • Харківська область — 15 000 грн.
  • Одеська область — 15 500 грн.
  • Львівська область — 16 000 грн. 
  • Київська область — 18 000 грн.

Висока середня оплата праці в Україні знаходиться в діапазоні від 25 000 до 52 500 грн.

Найвищу зарплату пропонують:

  • 52 500 грн — медіабаєр;
  • 41 500 грн — водій-міжнародник;
  • 30 000 грн — арматурник, бізнес-аналітик, продюсер, регіональний менеджер, рихтувальник, рієлтор, тонувальник;
  • 29 000 грн — головний інженер, координатор зі збуту;
  • 28 750 грн — менеджер по роботі з супермаркетами;
  • 27 600 грн — керівник інтернет-магазину;
  • 27 500 грн — 3D-візуалізатор, автоелектрик, дизеліст;
  • 26 250 грн — зубний технік;
  • 25 450 грн — вебдизайнер;
  • 25 000 грн — автомеханік, автослюсар, виконроб.

Нагадаємо, у Національному банку України (НБУ) розповіли, коли українці почнуть заробляти більше. Регулятор оприлюднив прогноз щодо середньої номінальної зарплати в країні на поточний та подальші роки.

Також ми писали, що в Україні оприлюднили список спеціалістів, яким у квітні 2023 року роботодавці були готові платити більше. Загалом на ринку праці  кількість пропозицій зрівнялась з показниками відповідного періоду до війни.

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