В яких областях України найбільше шансів знайти роботу з високим заробітком

Рукостискання двох людей. Фото: Freepik

У квітні цього року кількість вакансій в Україні в п'ять разів перевищила показники минулого року. Цифра наближається до показників 2021 року.

Про це повідомляє система управління наймання (СУН) порталу Work.ua.

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У квітні було зафіксовано 82 467 вакансій, що на 9% більше, ніж у березні, а у квітні минулого року — 16 046 вакансій.

"У квітні конкуренція претендентів на роботу практично досягла довоєнного рівня", — повідомили аналітики.

Найбільша кількість вакансій зафіксована в Київській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Вінницькій областях, а найменша — у Закарпатській, Чернівецькій, Тернопільській, Черкаській та Івано-Франківській областях.

Області з найбільшою кількістю вакансій у квітні та березні проти минулого року. Фото: Work.ua

Зарплати в областях України

Середня зарплата в Україні становить 16 000 грн.

Дніпропетровська область — 15 000 грн.

Харківська область — 15 000 грн.

Одеська область — 15 500 грн.

Львівська область — 16 000 грн.

Київська область — 18 000 грн.

Висока середня оплата праці в Україні знаходиться в діапазоні від 25 000 до 52 500 грн.

Найвищу зарплату пропонують:

52 500 грн — медіабаєр;

41 500 грн — водій-міжнародник;

30 000 грн — арматурник, бізнес-аналітик, продюсер, регіональний менеджер, рихтувальник, рієлтор, тонувальник;

29 000 грн — головний інженер, координатор зі збуту;

28 750 грн — менеджер по роботі з супермаркетами;

27 600 грн — керівник інтернет-магазину;

27 500 грн — 3D-візуалізатор, автоелектрик, дизеліст;

26 250 грн — зубний технік;

25 450 грн — вебдизайнер;

25 000 грн — автомеханік, автослюсар, виконроб.

Нагадаємо, у Національному банку України (НБУ) розповіли, коли українці почнуть заробляти більше. Регулятор оприлюднив прогноз щодо середньої номінальної зарплати в країні на поточний та подальші роки.

Також ми писали, що в Україні оприлюднили список спеціалістів, яким у квітні 2023 року роботодавці були готові платити більше. Загалом на ринку праці кількість пропозицій зрівнялась з показниками відповідного періоду до війни.