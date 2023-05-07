В яких областях України найбільше шансів знайти роботу з високим заробітком
У квітні цього року кількість вакансій в Україні в п'ять разів перевищила показники минулого року. Цифра наближається до показників 2021 року.
Про це повідомляє система управління наймання (СУН) порталу Work.ua.
Робота в Україні
У квітні було зафіксовано 82 467 вакансій, що на 9% більше, ніж у березні, а у квітні минулого року — 16 046 вакансій.
"У квітні конкуренція претендентів на роботу практично досягла довоєнного рівня", — повідомили аналітики.
Найбільша кількість вакансій зафіксована в Київській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Вінницькій областях, а найменша — у Закарпатській, Чернівецькій, Тернопільській, Черкаській та Івано-Франківській областях.
Зарплати в областях України
Середня зарплата в Україні становить 16 000 грн.
- Дніпропетровська область — 15 000 грн.
- Харківська область — 15 000 грн.
- Одеська область — 15 500 грн.
- Львівська область — 16 000 грн.
- Київська область — 18 000 грн.
Висока середня оплата праці в Україні знаходиться в діапазоні від 25 000 до 52 500 грн.
Найвищу зарплату пропонують:
- 52 500 грн — медіабаєр;
- 41 500 грн — водій-міжнародник;
- 30 000 грн — арматурник, бізнес-аналітик, продюсер, регіональний менеджер, рихтувальник, рієлтор, тонувальник;
- 29 000 грн — головний інженер, координатор зі збуту;
- 28 750 грн — менеджер по роботі з супермаркетами;
- 27 600 грн — керівник інтернет-магазину;
- 27 500 грн — 3D-візуалізатор, автоелектрик, дизеліст;
- 26 250 грн — зубний технік;
- 25 450 грн — вебдизайнер;
- 25 000 грн — автомеханік, автослюсар, виконроб.
Нагадаємо, у Національному банку України (НБУ) розповіли, коли українці почнуть заробляти більше. Регулятор оприлюднив прогноз щодо середньої номінальної зарплати в країні на поточний та подальші роки.
Також ми писали, що в Україні оприлюднили список спеціалістів, яким у квітні 2023 року роботодавці були готові платити більше. Загалом на ринку праці кількість пропозицій зрівнялась з показниками відповідного періоду до війни.