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В каком состоянии энергосистема Украины: отчет Укрэнерго

9 августа 2023 12:49
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В каком состоянии энергосистема Украины: отчет Укрэнерго
Энергетики ремонтируют энергетические объекты. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Во вторник, 8 августа, максимум потребления электроэнергии снизился на 4% по сравнению с понедельником. Из-за непогоды есть отключение в четырех областях, из-за боевых действий обесточено 425 населенных пунктов.

Об этом сообщает Укрэнерго.

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В ведомстве рассказывают, что снижение потребления во вторник, 8 августа, связано с уменьшением жары.

"Для энергосистемы это мощность около 2 тепловых энергоблоков, которые не пришлось дополнительно включать, что позволило сэкономить ресурсы", — говорится в сообщении.

Однако лето продолжается и при повышении температуры потребления электроэнергии сразу растет, что создает существенную нагрузку на энергосистему, поскольку из-за масштабных ремонтов на многих электростанциях возможность привлекать дополнительные мощности для покрытия высокого потребления существенно ограничена.

Как помочь энергосистеме

Для того чтобы помочь и сэкономить потребление электроэнергии в Укрэнерго рекомендуют:

  • охлаждайте помещение не ниже 23˚С;
  • выключите мощные электроприборы или пользуйтесь ими поочередно;
  • переносите использование электроприборов на утренние или ночные часы суток;
  • выключайте свет, выходя из помещения.

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Напомним, недавно стало известно, что украинские энергокомпании не могут полноценно готовиться к ближайшему отопительному сезону. Помешала ситуация с долгами государственной компании "Энергоатома", провоцирующей финансовый кризис в энергетической сфере.

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