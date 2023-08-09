В каком состоянии энергосистема Украины: отчет Укрэнерго

Энергетики ремонтируют энергетические объекты. Фото: google

Во вторник, 8 августа, максимум потребления электроэнергии снизился на 4% по сравнению с понедельником. Из-за непогоды есть отключение в четырех областях, из-за боевых действий обесточено 425 населенных пунктов.

Об этом сообщает Укрэнерго.

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В ведомстве рассказывают, что снижение потребления во вторник, 8 августа, связано с уменьшением жары.

"Для энергосистемы это мощность около 2 тепловых энергоблоков, которые не пришлось дополнительно включать, что позволило сэкономить ресурсы", — говорится в сообщении.

Однако лето продолжается и при повышении температуры потребления электроэнергии сразу растет, что создает существенную нагрузку на энергосистему, поскольку из-за масштабных ремонтов на многих электростанциях возможность привлекать дополнительные мощности для покрытия высокого потребления существенно ограничена.

Как помочь энергосистеме

Для того чтобы помочь и сэкономить потребление электроэнергии в Укрэнерго рекомендуют:

охлаждайте помещение не ниже 23˚С;

выключите мощные электроприборы или пользуйтесь ими поочередно;

переносите использование электроприборов на утренние или ночные часы суток;

выключайте свет, выходя из помещения.

Напомним, недавно стало известно, что украинские энергокомпании не могут полноценно готовиться к ближайшему отопительному сезону. Помешала ситуация с долгами государственной компании "Энергоатома", провоцирующей финансовый кризис в энергетической сфере.