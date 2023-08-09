В каком состоянии энергосистема Украины: отчет Укрэнерго
Во вторник, 8 августа, максимум потребления электроэнергии снизился на 4% по сравнению с понедельником. Из-за непогоды есть отключение в четырех областях, из-за боевых действий обесточено 425 населенных пунктов.
Об этом сообщает Укрэнерго.
В каком состоянии энергосистема Украины
В ведомстве рассказывают, что снижение потребления во вторник, 8 августа, связано с уменьшением жары.
"Для энергосистемы это мощность около 2 тепловых энергоблоков, которые не пришлось дополнительно включать, что позволило сэкономить ресурсы", — говорится в сообщении.
Однако лето продолжается и при повышении температуры потребления электроэнергии сразу растет, что создает существенную нагрузку на энергосистему, поскольку из-за масштабных ремонтов на многих электростанциях возможность привлекать дополнительные мощности для покрытия высокого потребления существенно ограничена.
Как помочь энергосистеме
Для того чтобы помочь и сэкономить потребление электроэнергии в Укрэнерго рекомендуют:
- охлаждайте помещение не ниже 23˚С;
- выключите мощные электроприборы или пользуйтесь ими поочередно;
- переносите использование электроприборов на утренние или ночные часы суток;
- выключайте свет, выходя из помещения.
Напомним, недавно стало известно, что украинские энергокомпании не могут полноценно готовиться к ближайшему отопительному сезону. Помешала ситуация с долгами государственной компании "Энергоатома", провоцирующей финансовый кризис в энергетической сфере.