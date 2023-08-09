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В якому стані енергосистема України: звіт Укренерго

9 серпня 2023 12:49
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
В якому стані енергосистема України: звіт Укренерго
Енергетики ремонтують енергетичні об'єкти. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У вівторок, 8 серпня, максимум споживання електроенергії знизився на 4% порівняно з понеділком. Через негоду є відключення у чотирьох областях, через бойові дії загалом знеструмлено 425  населених пунктів.

Про це повідомляє Укренерго

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У відомстві розповідають, що зниження споживання у вівторок, 8 серпня,  пов'язано зі зменшенням спеки.

"Для енергосистеми це потужність близько 2 теплових енергоблоків, які не довелося додатково включати, що дозволило зекономити ресурси", — йдеться у повідомленні. 

Однак літо триває і при підвищенні температури споживання електроенергії одразу зростає, а це створює суттєве навантаження на енергосистему, оскільки через масштабні ремонти на багатьох електростанціях можливість залучати додаткові потужності для покриття високого споживання суттєво обмежена. 

Як допомогти енергосистемі

Для того, аби допомогти та зекономити споживання електроенергії в Укренерго рекомендують:

  • охолоджуйте приміщення не нижче 23˚С;
  • вимкніть потужні електроприлади або користуйтеся ними по черзі;
  • переносьте користування електроприладами на ранкові або нічні години доби;
  • вимикайте світло, коли виходите з приміщення.

скріншот

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Українські енергокомпанії не можуть повноцінно готуватися до найближчого опалювального сезону. На заваді стала ситуація із боргами державної компанії "Енергоатома", що провокує фінансову кризу в енергетичній сфері.

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