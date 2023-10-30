В Ялте продали квартиру Елены Зеленской — что известно
В Ялте продали национализированную квартиру Елены Зеленской. К аукциону были допущены две участницы, победила Ольга Липовецкая.
Об этом сообщает Медуза.
Квартиру Елены Зеленской выставили на продажу
Квартиру выставили на аукцион по продаже национализированного имущества. Недвижимость ушла за 44,3 миллиона рублей при начальной цене 24,6 миллиона рублей.
К аукциону допустили двух участниц, победила Ольга Липовецкая, которая предложила почти на 20 миллионов больше начальной цены. Как пишет Mash, Липовецкая — гендиректор нескольких ООО.
Недвижимость Елены Зеленской
Квартира площадью 119,5 квадратных метра расположена в пентхаусе жилого комплекса "Император" в ялтинском поселке Ливадия. Квартира находится на пятом этаже, с ее балкона открывается вид на Черное море и Ливадийский дворец с близлежащим садом.
Как сообщалось ранее, в Одессе работают над повышением доступности и развитием безбарьерного пространства для людей с инвалидностью. Проверка была проведена в медицинских учреждениях Киевского и Хаджибейского районов.
Напоминаем, что в Харькове открыли памятник детям, погибшим в результате широкомасштабной российской агрессии против Украины. В город также приехала первая леди Елена Зеленская.
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