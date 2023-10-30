Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow В Ялте продали квартиру Елены Зеленской — что известно arrow

В Ялте продали квартиру Елены Зеленской — что известно

30 октября 2023 16:54
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Ялте продали квартиру Елены Зеленской — что известно
Елена Зеленская, первая леди Украины. Фото: Офис Президента
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Ялте продали национализированную квартиру Елены Зеленской. К аукциону были допущены две участницы, победила Ольга Липовецкая.

Об этом сообщает Медуза.

Читайте также:

Квартиру Елены Зеленской выставили на продажу

Квартиру выставили на аукцион по продаже национализированного имущества. Недвижимость ушла за 44,3 миллиона рублей при начальной цене 24,6 миллиона рублей.

К аукциону допустили двух участниц, победила Ольга Липовецкая, которая предложила почти на 20 миллионов больше начальной цены. Как пишет Mash, Липовецкая — гендиректор нескольких ООО.

квартира
Дом Елены Зеленской в Крыму. Фото: Скриншот
Квартира Олега Зеленского в Крыму. Фото: Скриншот

Недвижимость Елены Зеленской

Квартира площадью 119,5 квадратных метра расположена в пентхаусе жилого комплекса "Император" в ялтинском поселке Ливадия. Квартира находится на пятом этаже, с ее балкона открывается вид на Черное море и Ливадийский дворец с близлежащим садом.

Как сообщалось ранее, в Одессе работают над повышением доступности и развитием безбарьерного пространства для людей с инвалидностью. Проверка была проведена в медицинских учреждениях Киевского и Хаджибейского районов.

Напоминаем, что в Харькове открыли памятник детям, погибшим в результате широкомасштабной российской агрессии против Украины. В город также приехала первая леди Елена Зеленская.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

12 самоубийств среди детей в Киеве — какие причины - 80x80

12 самоубийств среди детей в Киеве — какие причины

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Актуальное по теме