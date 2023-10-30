В Ялте продали квартиру Елены Зеленской — что известно

Елена Зеленская, первая леди Украины. Фото: Офис Президента

В Ялте продали национализированную квартиру Елены Зеленской. К аукциону были допущены две участницы, победила Ольга Липовецкая.

Об этом сообщает Медуза.

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Квартиру Елены Зеленской выставили на продажу

Квартиру выставили на аукцион по продаже национализированного имущества. Недвижимость ушла за 44,3 миллиона рублей при начальной цене 24,6 миллиона рублей.

К аукциону допустили двух участниц, победила Ольга Липовецкая, которая предложила почти на 20 миллионов больше начальной цены. Как пишет Mash, Липовецкая — гендиректор нескольких ООО.

Дом Елены Зеленской в Крыму. Фото: Скриншот

Квартира Олега Зеленского в Крыму. Фото: Скриншот

Недвижимость Елены Зеленской

Квартира площадью 119,5 квадратных метра расположена в пентхаусе жилого комплекса "Император" в ялтинском поселке Ливадия. Квартира находится на пятом этаже, с ее балкона открывается вид на Черное море и Ливадийский дворец с близлежащим садом.

Как сообщалось ранее, в Одессе работают над повышением доступности и развитием безбарьерного пространства для людей с инвалидностью. Проверка была проведена в медицинских учреждениях Киевского и Хаджибейского районов.

Напоминаем, что в Харькове открыли памятник детям, погибшим в результате широкомасштабной российской агрессии против Украины. В город также приехала первая леди Елена Зеленская.