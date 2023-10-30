В Ялті продали квартиру Олени Зеленської — що відомо

Олена Зеленська, перша леді України. Фото: Офіс Президента

У Ялті продали націоналізовану квартиру Олени Зеленської. До аукціону допустили двох учасниць, перемогла Ольга Липовецька.

Про це повідомляє Медуза.

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Квартиру Олени Зеленської виставили на продаж

Квартиру виставили на аукціон з продажу націоналізованого майна. Нерухомість пішла за 44,3 мільйона рублів при початковій ціні 24,6 мільйона рублів.

До аукціону допустили двох учасниць, перемогла Ольга Липовецька, яка запропонувала майже на 20 мільйонів більше за початкову ціну. Як пише Mash, Липовецька — гендиректор кількох ТОВ.

Будинок Олени Зеленської у Криму. Фото: Скриншот

Квартира Олеги Зеленської у Криму. Фото: Скриншот

Нерухомість Олени Зеленської

Квартира площею 119,5 квадратних метра розташована в пентхаусі житлового комплексу "Імператор" в ялтинському селищі Лівадія. Квартира знаходиться на п'ятому поверсі, з її балкона відкривається вид на Чорне море та Лівадійський палац з прилеглим садом.

Як раніше повідомлялося, що в Одесі працюють над підвищенням доступності та розвитком безбар'єрного простору для людей з інвалідністю. Перевірку провели в медичних закладах Київського та Хаджибейського районів.

Нагадуємо, що у Харкові відкрили пам'ятник дітям, які загинули внаслідок широкомасштабної російської агресії проти України. До міста також приїхала перша леді Олена Зеленська.