Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow В Ялті продали квартиру Олени Зеленської — що відомо arrow

В Ялті продали квартиру Олени Зеленської — що відомо

30 жовтня 2023 16:54
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Ялті продали квартиру Олени Зеленської — що відомо
Олена Зеленська, перша леді України. Фото: Офіс Президента
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Ялті продали націоналізовану квартиру Олени Зеленської. До аукціону допустили двох учасниць, перемогла Ольга Липовецька.

Про це повідомляє Медуза.

Читайте також:

Квартиру Олени Зеленської виставили на продаж

Квартиру виставили на аукціон з продажу націоналізованого майна. Нерухомість пішла за 44,3 мільйона рублів при початковій ціні 24,6 мільйона рублів.

До аукціону допустили двох учасниць, перемогла Ольга Липовецька, яка запропонувала майже на 20 мільйонів більше за початкову ціну. Як пише Mash, Липовецька — гендиректор кількох ТОВ.

квартира
Будинок Олени Зеленської у Криму. Фото: Скриншот
Квартира Олеги Зеленської у Криму. Фото: Скриншот

Нерухомість Олени Зеленської

Квартира площею 119,5 квадратних метра розташована в пентхаусі житлового комплексу "Імператор" в ялтинському селищі Лівадія. Квартира знаходиться на п'ятому поверсі, з її балкона відкривається вид на Чорне море та Лівадійський палац з прилеглим садом.

Як раніше повідомлялося, що в Одесі працюють над підвищенням доступності та розвитком безбар'єрного простору для людей з інвалідністю.  Перевірку провели в медичних закладах Київського та Хаджибейського районів. 

Нагадуємо, що у Харкові відкрили пам'ятник дітям, які загинули внаслідок широкомасштабної російської агресії проти України. До міста також приїхала перша леді Олена Зеленська.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

12 самогубств серед дітей у Києві — які причини - 80x80

12 самогубств серед дітей у Києві — які причини

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

20:12 Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Актуальне по темі