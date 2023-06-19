Вступление в ЕС: когда в ЕС обнародуют устную оценку Украины по выполнению кандидатских требований

Пресс-секретарь Еврокомиссии Ана Писонеро. Фото: google

В Еврокомиссии сообщили, когда обнародуют устную оценку Украине по выполнению кандидатских требований. В частности, это будет сделано в рамках неформального заседания Европейского совета по общим вопросам в Стокгольме.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Еврокомиссии Аны Писонеро.

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Следовательно, предварительная дата заседания — 22 июня. По словам Аны Писонеро, оценку Украине обнародует профильный европейский комиссар по соседству и расширению Оливер Варгеи.

"Комиссар Варгеи представит Совету устную информацию на предстоящем неофициальном заседании совета по общим вопросам 22 июня, но, конечно же, основное внимание будет уделено всестороннему отчету по расширению, который Комиссия планирует опубликовать осенью", — сообщила Писонеро.

К тому же, на заседании устную оценку получат также Молдова и Грузия.

Вступление в ЕС

Известно, что в июне 2022 года Европейский Совет принял решение, согласно которому Украина получила статус кандидата в ЕС. Это произошло в рамках прошедшего в Брюсселе саммита.

Однако Украина должна провести ряд важных реформ, связанных, в частности, с верховенством права, олигархами и коррупцией.

Напомним, ранее в Европейском Союзе осудили РФ за намерения проведения так называемых "выборов" на оккупированных территориях Украины в сентябре. Такое решение есть нарушение международного права.