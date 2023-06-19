Вступ до ЄС: коли в ЄС оприлюднять усну оцінку Україні з виконання кандидатських вимог

Прессекретарка Єврокомісії Ана Пісонеро. Фото: google

У Єврокомісії повідомили, коли оприлюднять усну оцінку Україні з виконання кандидатських вимог. Зокрема, це зроблять у межах неформального засідання Європейської ради із загальних питань в Стокгольмі.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на заяву прессекретарки Єврокомісії Ани Пісонеро.

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Україна та ЄС

Відтак, попередня дата засідання — 22 червня. За словами Ани Пісонеро, оцінку Україні оприлюднить профільний європейський комісар із питань сусідства та розширення Олівер Варгеї.

"Комісар Варгеї представить Раді усну інформацію на майбутньому неофіційному засіданні ради із загальних питань 22 червня, але, звісно ж, основну увагу буде приділено всебічному звіту з розширення, який Комісія планує опублікувати восени", — повідомила Пісонеро.

До того ж на засіданні усну оцінку отримає також Молдова та Грузія.

Вступ до ЄС

Відомо, що у червні 2022 року Європейська Рада ухвалила рішення, за яким Україна отримала статус кандидата до ЄС. Це відбулося в рамках саміту, що пройшов у Брюсселі.

Однак, Україна має провести низку важливих реформ, що пов'язані, зокрема, з верховенством права, олігархами та корупцією.

Нагадаємо, раніше в Європейському Союзі засудили РФ за наміри щодо проведення так званих "виборів" на окупованих територіях України у вересні. Таке рішення є порушенням міжнародного права.