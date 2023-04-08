В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

Граждане Украины/Фото: google.com

Заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины Александр Гладун прокомментировал информацию о том, что в стране проживает от 28 до 34 миллионов человек. Он подчеркнул, что продолжение сокращения населения приведет к потере Украиной своего влияния в Европе и изменению этнического состава нации.

Об этом Гладун сказал в эфире телемарафона.

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"Украина с 90-х годов теряла свою численность. Если это будет продолжаться, мы будем терять свой вес в Европе, как государство", — подчеркнул Гладун.

По его словам, Украина, как самая большая страна Европы, должна заполнять свои территории украинцами, ведь в противном случае ее заполнят другие национальности.

"Если мы будем сокращаться, то эти территории будут заполнять другие люди и мы ничего не сможем с этим поделать… Мы будем изменять этнический, социальный состав", — объяснил Гладун.

Он рассказал, что данные Института демографии о том, что в Украине проживает от 28 до 34 миллионов человек имеют такое расхождение из-за отсутствия точных данных.

"Никто не знает сколько нас сейчас… и такое большое расхождение потому, что у нас нет реальных чисел рожденных, умерших, а также нет данных о миграции", — отметил эксперт.

Гладун подчеркнул, что данные пограничников Украины вдвое меньше, чем информация ООН об украинцах, которые имеют временную защиту в Европе. К тому же он сообщил, что на территории россии находятся почти три миллиона наших людей.

"Речь идет о численности 2,9 миллиона человек. По-моему, это очень много… Мы не знаем кого россияне включают в это число, поэтому идут большие разногласия в оценках", — сказал он.

Напомним, в Институте демографии и социальных исследований предполагается, что по состоянию на 1 января 2023 года численность населения Украины составляла 28-34 млн. А к 2030 году численность населения, согласно прогнозам специалистов, сократится до 24-32 млн.

Также мы писали, что ранее демографы спрогнозировали в 2023 году катастрофическое падение рождаемости в Украине.