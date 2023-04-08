Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Украина arrow В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации arrow

В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

8 апреля 2023 13:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Граждане Украины/Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины Александр Гладун прокомментировал информацию о том, что в стране проживает от 28 до 34 миллионов человек. Он подчеркнул, что продолжение сокращения населения приведет к потере Украиной своего влияния в Европе и изменению этнического состава нации.

Об этом Гладун сказал в эфире телемарафона.

Читайте также:

Подробности

"Украина с 90-х годов теряла свою численность. Если это будет продолжаться, мы будем терять свой вес в Европе, как государство", — подчеркнул Гладун.

По его словам, Украина, как самая большая страна Европы, должна заполнять свои территории украинцами, ведь в противном случае ее заполнят другие национальности.

"Если мы будем сокращаться, то эти территории будут заполнять другие люди и мы ничего не сможем с этим поделать… Мы будем изменять этнический, социальный состав", — объяснил Гладун.

Он рассказал, что данные Института демографии о том, что в Украине проживает от 28 до 34 миллионов человек имеют такое расхождение из-за отсутствия точных данных.

"Никто не знает сколько нас сейчас… и такое большое расхождение потому, что у нас нет реальных чисел рожденных, умерших, а также нет данных о миграции", — отметил эксперт.

Гладун подчеркнул, что данные пограничников Украины вдвое меньше, чем информация ООН об украинцах, которые имеют временную защиту в Европе. К тому же он сообщил, что на территории россии находятся почти три миллиона наших людей.

"Речь идет о численности 2,9 миллиона человек. По-моему, это очень много… Мы не знаем кого россияне включают в это число, поэтому идут большие разногласия в оценках", — сказал он.

Напомним, в Институте демографии и социальных исследований предполагается, что по состоянию на 1 января 2023 года численность населения Украины составляла 28-34 млн. А к 2030 году численность населения, согласно прогнозам специалистов, сократится до 24-32 млн.

Также мы писали, что ранее демографы спрогнозировали в 2023 году катастрофическое падение рождаемости в Украине.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

06:23Украинцам с минимальными пенсиями выплатят надбавки: кто получит 70%

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

21:11США вскоре объявят о новом пакете помощи Украине, — Кирби

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB