В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

Громадяни України/Фото: google.com

Заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України Олександр Гладун прокоментував інформацію про те, що в країні проживає від 28 до 34 мільйонів людей. Він наголосив, що продовження скорочення кількості населення призведе до втрати Україною свого впливу в Європі та зміни етнічного складу нації.

Про це Гладун сказав в ефірі телемарафону.

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"Україна із 90-х років втрачала свою чисельність. Якщо це буде продовжуватись, ми будемо втрачати свою вагу в Європі, як держава", — наголосив Гладун.

За його словами, Україна, як найбільша країна Європи має заповнювати свої території українцями, адже в протилежному разі її заповнять інші національності.

"Якщо ми будемо скорочуватись, то ці території будуть заповнювати інші люди і ми нічого не зможемо з цим зробити… Ми будемо мати зміну етнічного, соціального складу", — пояснив Гладун.

Він розповів, що дані Інституту демографії про те, що в Україні проживає від 28 до 34 мільйонів людей мають таку розбіжність через відсутність точних даних.

"Ніхто не знає скільки нас зараз… і така велика розбіжність тому, що ми не маємо реальних чисел народжених, померлих, а також немає даних про міграцію", — зазначив експерт.

Гладун наголосив, що дані прикордонників України вдвічі менші, ніж інформація ООН щодо українців, які мають тимчасовий захист в Європі. До того ж він повідомив, що на території рф перебувають майже три мільйони наших людей.

"Йдеться про чисельність 2,9 мільйона людей. Як на мене, це дуже багато… Ми не знаємо кого росіяни включають у це число, тому ідуть великі розбіжності в оцінках", — сказав він.

Нагадаємо, в Інституті демографії та соціальних досліджень припускають, що станом на 1 січня 2023 року чисельність населення України становила 28-34 млн. А до 2030 року чисельність населення, відповідно до прогнозів фахівців, скоротиться до 24-32 млн.

Також ми писали, що раніше демографи спрогнозували у 2023 році катастрофічне падіння народжуваності в Україні.