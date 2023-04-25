В Ирпене сносят дом с рисунком Бэнкси: что сделают с граффити

Дом, на котором известный художник Бэнкси нарисовал балерину с лентой, стоящей на дыре от попадания российского снаряда. Фото: Instagram Banksy

Дом, на котором известный художник Бэнкси нарисовал балерину с лентой, стоящей на дыре от попадания российского снаряда, начали сносить. Мэр Ирпеня рассказал, что планируют сделать из граффити.

Об этом сообщает мэр Ирпеня Александр Маркушин в эфире телемарафона.

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Искусство среди руин. Бэнкси подтвердил авторство семи граффити в Украине.

"Мы потом будем смотреть, будет ли на этом месте или будет перенесено. Но мы хотим сохранить это изображение, которое нарисовал Бэнкси. Возможно, будет возле дома сделан артобъект. Сделаем все возможное, чтобы его оставить", — сказал Маркушин.

О том, что здание планируют сносить, сообщила депутат городского совета Оксана Нечитайло. Она подчеркнула, что рисунок обязательно демонтируют и сохранят.

В ноябре прошлого года всемирно известный уличный художник Бэнски начал делиться своими работами, написанными в Украине. Первым из всех граффити, которые он показал, стал рисунок в Бородянке. Художник создает свои граффити на разрушенных от русских обстрелов постройках и делится ими в Instagram.

Граффити известный художник Бэнкси на доме в Ирпене. Фото: Instagram Banksy

Напомним, что начался демонтаж жилой 9-этажки по улице Севериновская, 160 в городе Ирпень. Дом был серьезно поврежден во время боев за город и не подлежит капитальному ремонту. Следовательно, было принято решение снести его и построить новый. Демонтаж начался в рамках масштабного восстановления Ирпеня, которое стартовало в середине апреля.