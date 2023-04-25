Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow В Ирпене сносят дом с рисунком Бэнкси: что сделают с граффити arrow

В Ирпене сносят дом с рисунком Бэнкси: что сделают с граффити

25 апреля 2023 13:29
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
В Ирпене сносят дом с рисунком Бэнкси: что сделают с граффити
Дом, на котором известный художник Бэнкси нарисовал балерину с лентой, стоящей на дыре от попадания российского снаряда. Фото: Instagram Banksy
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Дом, на котором известный художник Бэнкси нарисовал балерину с лентой, стоящей на дыре от попадания российского снаряда, начали сносить. Мэр Ирпеня рассказал, что планируют сделать из граффити.

Об этом сообщает мэр Ирпеня Александр Маркушин в эфире телемарафона.

Читайте также:

Граффити балерины с лентой в Ирпене

Искусство среди руин. Бэнкси подтвердил авторство семи граффити в Украине.

"Мы потом будем смотреть, будет ли на этом месте или будет перенесено. Но мы хотим сохранить это изображение, которое нарисовал Бэнкси. Возможно, будет возле дома сделан артобъект. Сделаем все возможное, чтобы его оставить", — сказал Маркушин.

О том, что здание планируют сносить, сообщила депутат городского совета Оксана Нечитайло. Она подчеркнула, что рисунок обязательно демонтируют и сохранят.

В ноябре прошлого года всемирно известный уличный художник Бэнски начал делиться своими работами, написанными в Украине. Первым из всех граффити, которые он показал, стал рисунок в Бородянке. Художник создает свои граффити на разрушенных от русских обстрелов постройках и делится ими в Instagram.

Бэнкси
Граффити известный художник Бэнкси на доме в Ирпене. Фото: Instagram Banksy

Напомним, что начался демонтаж жилой 9-этажки по улице Севериновская, 160 в городе Ирпень. Дом был серьезно поврежден во время боев за город и не подлежит капитальному ремонту. Следовательно, было принято решение снести его и построить новый. Демонтаж начался в рамках масштабного восстановления Ирпеня, которое стартовало в середине апреля.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

07:23 Будет две категории потребителей: как планируют повышать тарифы на электричество

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас