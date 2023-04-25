В Ірпені зносять будинок з малюнком Бенксі: що робитимуть з графіті

Будинок, на якому відомий художник Бенксі намалював балерину зі стрічкою, яка стоїть на дірці від влучання російського снаряду. Фото: Instagram Banksy

Будинок, на якому відомий художник Бенксі намалював балерину зі стрічкою, яка стоїть на дірці від влучання російського снаряду, почали зносити. Мер Ірпеня розказав, що планують зробити з графіті.

Про це повідомляє мер Ірпеня Олександр Маркушин в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Графіті балерини зі стрічкою в Ірпені

Мистецтво серед руїн. Бенксі підтвердив авторство семи графіті в Україні.

"Ми потім будемо дивитися, чи на цьому місці, чи буде перенесено. Але ми хочемо зберегти це зображення, яке намалював Бенксі. Можливо, буде біля будинку зроблено артоб'єкт. Зробимо все можливе, щоб його залишити", — сказав Маркушин.

Про те, що будинок планують зносити, повідомила депутатка міської ради Оксана Нечитайло. Вона наголосила, що малюнок обов’язково демонтують і збережуть.

У листопаді минулого року всесвітньо відомий вуличний художник Бенскі почав ділитися своїми роботами, які намалював в Україні. Перше з усіх графіті, які він показав, став малюнок у Бородянці. Художник створює свої графіті на зруйнованих від російських обстрілів будівлях і ділиться ними в Instagram.

Графіті відомого художника Бенксі на будинку в Ірпені. Фото: Instagram Banksy

Нагадаємо, що розпочався демонтаж житлової 9-поверхівки, що по вулиці Северинівська, 160 у місті Ірпінь. Будинок був серйозно пошкоджений під час боїв за місто та не підлягає капітальному ремонту. Відтак було ухвалено рішення знести його і збудувати новий. Демонтаж розпочався в рамках масштабної відбудови Ірпеня, яка стартувала всередині квітня.