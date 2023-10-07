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В Израиле могла погибнуть украинка, а двое граждан исчезли, — Зеленский

7 октября 2023 21:24
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Израиле могла погибнуть украинка, а двое граждан исчезли, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Израиле могла погибнуть украинка. По его словам, в стране также исчезли двое граждан.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в вечернем обращении.

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Зеленский рассказал, что с утра он находится на постоянной связи с украинскими дипломатами и разведкой. По его словам, в результате террористического нападения на Израиль и угрозы украинцам, которые находятся в Израиле, создан оперативный штаб при МИД Украины.

"По состоянию на сейчас проверяется информация о возможной гибели одной гражданки Украины и проводится розыск двух наших граждан. Пожалуйста, дорогие украинцы, если вы находитесь в Израиле, будьте максимально внимательны. При любой необходимости, пожалуйста, обращайтесь в наше посольство любым доступным вам способом: Украина поможет всем своим людям, что бы не происходило", — подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил, что сегодня весь мир увидел ужасающие кадры из Израиля. Террористы издеваются над женщинами, мужчинами и захватывают в заложники даже пожилых людей. Они не жалеют никого.

По словам Президента Украины, террористическое нападение на Израиль было тщательно подготовлено. Он отметил, что весь мир понимает, какие именно спонсоры террора могли побудить и обеспечить организацию этой атаки.

"Израиль имеет полное право на защиту от террора, как и любое другое государство. Никакой поддержки террористам! Пусть ценность человеческой жизни и неприятие террора будут теми принципами, которые наконец объединят весь мир", — добавил Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал нападение исламской группировки ХАМАС на Израиль. По его словам, нельзя давать шанс террору.

Также мы писали, что посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук рассказал, что возможности эвакуировать с территории Израиля граждан Украины пока нет. По всей вероятности, в этом не будет необходимости, поскольку израильские военные уже скоро возьмут ситуацию под контроль.

Добавим, боевики ХАМАСа обстреливают Тель-Авиву. Они также атакуют прилегающие районы города. По предварительной информации, есть попадания.

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