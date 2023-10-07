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В Ізраїлі могла загинути українка, а двоє громадян зникли, — Зеленський

7 жовтня 2023 21:24
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В Ізраїлі могла загинути українка, а двоє громадян зникли, — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Ізраїлі могла загинути українка. За його словами, в країні також зникли два громадяни.

Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні.

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Бойові дії в Ізраїлі

Зеленський розповів, що від ранку він перебуває на постійному зв'язку з українськими дипломатами та розвідкою. За його словами, внаслідок терористичного нападу на Ізраїль та загрозу українцям, які перебувають в Ізраїлі, створено оперативний штаб при МЗС України.

"Станом на зараз перевіряється інформація про можливу загибель однієї громадянки України та проводиться розшук двох наших громадян. Будь ласка, дорогі українці, якщо ви перебуваєте в Ізраїлі, будьте максимально уважні. За будь-якої потреби, будь ласка, звертайтесь у наше посольство будь-яким доступним вам способом: Україна допоможе всім своїм людям, що б не відбувалось", — наголосив Зеленський.

Глава держави зазначив, що сьогодні весь світ побачив жахливі кадри з Ізраїлю. Терористи знущаються з жінок, чоловіків та захоплюють у заручники навіть літніх людей. Вони не жаліють нікого. 

За словами Президента України, терористичний напад на Ізраїль був ретельно підготовлений. Він наголосив, що увесь світ розуміє, які саме спонсори терору могли спонукати та забезпечити організацію цієї атаки. 

"Ізраїль має повне право на захист від терору, як і будь-яка інша держава. Жодної підтримки терористам! Хай цінність людського життя та несприйняття терору будуть тими принципами, які нарешті обʼєднають увесь світ", — додав Зеленський.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський прокоментував напад ісламського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За його словами, не можна давати шанс терору.

Також ми писали, посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук розповів, що можливості евакуювати з території Ізраїлю громадян України наразі немає. Цілком імовірно, що в цьому не буде необхідності, оскільки ізраїльські військові вже скоро візьмуть ситуацію під контроль.

Додамо, бойовики ХАМАСу обстрілюють Тель-Авіву. Вони також атакують прилеглі райони міста. За попередньою інформацією, є влучання. 

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