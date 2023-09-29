В Херсоне начали ремонт ИВС, из которого россияне во время оккупации сделали пыточную

Пыточная оккупантов в Херсоне. Фото: Мост

В Херсоне на капитальный ремонт здания временного изолятора, в котором россияне во время оккупации города обустроили пыточную выделят дополнительные 2 692 245 гривен. Ранее было выделено уже более семи млн грн.

Об этом свидетельствует соответствующая информация с портала государственных закупок Prozorro, сообщает издание Мост.

Читайте также:

Сколько средств выделили на ремонт бывшей пыточной

О том, что здание изолятора будет ремонтироваться, стало известно в августе. Тогда на ремонт было выделено 7 069 479 гривен. То есть на восстановление здания уже потрачено 9 761 724 гривны.

Ремонтные работы производит ООО "Мд-Констракт", зарегистрированное в апреле 2013 года в Одесской области.

Тендер на Prozorro.

​​Фото: скриншот

Пыточная оккупантов в Херсоне

Напомним, пыточную в здании СИЗО по адресу Теплоэнергетиков, 3 россияне обустроили почти сразу после оккупации города. Она функционировала с марта по ноябрь 2022 года.

По данным украинских правоохранителей, ответственным за создание именно этой пыточной является полковник Росгвардии Александр Науменко.

Подавляющим большинством заключенных пыточной были проукраинские активисты, волонтеры, ветераны и родственники правоохранителей.

Кто-то попадал в ИВС на часы, а кто-то — на месяцы. Люди находились в антисанитарных условиях, их избивали, ограничивали в пище и воде. Также пленникам отказывали в оказании медицинской помощи.

Их склоняли к сотрудничеству с оккупационной администрацией, обвиняли в связях с подпольем и требовали информацию об украинских военных.

Александр Науменко лично отдавал приказы применять насилие к похищенным и удерживаемым людям. Всего их было больше 200.

Ранее мы сообщали, что в Черниговской области мать погибшего воина Владислава Грищенко профинансировала строительство дороги. Валентина отдала деньги, которые предоставила ей государство. На ремонт ушло около четырех миллионов гривен.

Напомним, Днепровский городской совет решил провести текущий ремонт в здании больницы скорой медицинской помощи. Тендер с предложением 19,74 млн грн выиграла фирма "Крафт Стейт".