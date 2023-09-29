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В Херсоні розпочали ремонт ІТТ, з якого росіяни в час окупації зробили катівню

29 вересня 2023 13:05
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Херсоні розпочали ремонт ІТТ, з якого росіяни в час окупації зробили катівню
Катівня окупантів у Херсоні. Фото: Мост
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В Херсоні на капітальний ремонт будівлі ізолятора тимчасового, у якому росіяни під час окупації міста облаштували катівню виділять додаткові 2 692 245 гривень. Раніше було виділено вже понад сім млн грн.

Про це свідчить відповідна інформація з порталу державних закупівель Prozorro, повідомляє видання Мост.

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Про те, що будівля ізолятора буде ремонтуватися стало відомо у серпні. Тоді на ремонт було виділено 7 069 479 гривень. Тобто наразі на відновлення будівлі вже витрачено 9 761 724 гривні.

Ремонтні роботи проводить ТОВ "Мд-Констракт", зареєстроване у квітні 2013 року на Одещині.

Тендер на Prozorro
Тендер на Prozorro.
​​​​​​Фото: скриншот

Катівня окупантів у Херсоні

Нагадаємо, катівню в будівлі СІЗО за адресою Теплоенергетиків, 3 росіяни облаштували майже відразу після окупації міста. Вона функціонувала з березня по листопад 2022 року.

За даними українських правоохоронців, відповідальним за створення саме цієї катівні є полковник Росгвардії Олександр Науменко.

Переважною більшістю в’язнів катівні були проукраїнські активісти, волонтери, ветерани і родичі правоохоронців.

Хтось потрапляв в ІТТ на години, а хтось — на місяці. Люди перебували в антисанітарних умовах, їх били, обмежували в їжі та воді. Також бранцям відмовляли у наданні медичної допомоги.

Їх схиляли до співпраці з окупаційною адміністрацією, звинувачували у зв’язках з підпіллям і вимагали інформацію про українських військових.

Олександр Науменко особисто віддавав накази застосовувати насильство до викрадених і утримуваних людей. Всього їх було понад 200.

Раніше ми повідомляли, у Чернігівській області мати загиблого воїна Владислава Грищенка профінансувала будівництво дороги. Пані Валентина віддала гроші, які надала їй держава. На ремонт пішло майже чотири мільйона гривень. 

Нагадуємо, Дніпровська міська рада вирішила провести поточний ремонт у будівлі лікарні швидкої медичної допомоги. Тендер з пропозицією 19,74 млн грн виграла фірма "Крафт Стейт".

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