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В Крыму установили памятник ликвидированному коллаборанту Кириллу Стремоусову

9 ноября 2023 14:13
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Крыму установили памятник ликвидированному коллаборанту Кириллу Стремоусову
Памятник коллаборанту Кириллу Стремоусову. Фото: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Во временно оккупированном Крыму российская администрация установила памятник херсонскому коллаборанту Кириллу Стремоусову. Ранее такой памятник хотели установить в Херсоне, однако эти планы не удалось воплотить из-за освобождения города Вооруженными силами Украины.

Об этом сообщили росСМИ.

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Памятник коллаборанту Кириллу Стремоусову. Фото: скриншот

Памятник херсонскому коллаборанту

В сообщении росСМИ отмечается, что на открытие памятника прибыли глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов, а также назначенные оккупантами "главы" Севастополя и оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей.

памятник
Памятник коллаборанту Кириллу Стремоусову. Фото: росСМИ
памятник
Памятник коллаборанту Кириллу Стремоусову. Фото: росСМИ

Что известно об изменнике Стремоусове

После начала вторжения России в Украину и последующей российской оккупации Херсонской области Стремоусов поддержал действия захватчиков и в начале марта сформировал коллаборационистский Комитет спасения за мир и порядок.

26 апреля 2022 года он объявил себя заместителем председателя Военно-гражданской администрации Херсонской области.

9 ноября 2022 года российские СМИ со ссылкой на водителя Стремоусова и источники в силовых структурах сообщили о смерти Стремоусова в результате ДТП в районе Геническа. В семь вечера в тот же день от так называемого "министерства здравоохранения" Херсонской области поступило подтверждение о смерти Кирилла Стремоусова.

11 ноября представитель оккупационной администрации заявил, что именем Стремоусова будет названа улица в Херсоне, а также ему поставят памятник в городе. Однако в этот же день Херсон перешел под контроль Вооруженных Сил Украины.

Ранее мы рассказывали, что бывшего украинского депутата, предателя Олега Царева, ранили в Крыму. Российские пропагандисты опубликовали его первый комментарий после покушения на него.

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