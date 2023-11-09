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В Криму встановили пам'ятник ліквідованому колаборанту Кирилу Стремоусову

9 листопада 2023 14:13
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Криму встановили пам'ятник ліквідованому колаборанту Кирилу Стремоусову
Пам'ятник колаборанту Кирилу Стремоусову. Фото: росЗМІ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В тимчасово окупованому Криму російська адміністрація встановила пам'ятник херсонському колаборанту Кирилу Стрємоусову. Раніше тикий пам'ятник хотіли встановити у Херсоні, проте ці плани не вдалося втілити через визволення міста Збройними силами України.

Про це повідомили росЗМІ.

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Пам'ятник колаборанту Кирилу Стремоусову. Фото: скриншот

Пам'ятник херсоньскому колаборанту

В повідомленні росЗМІ зазначається, що на відкриття пам'ятника прибули голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов, а також призначені окупантами "очільники" Севастополя та окупованих територій Запорізької і Херсонської областей.

пам'ятник
Пам'ятник колаборанту Кирилу Стремоусову. Фото: росЗМІ
пам'ятник
Пам'ятник колаборанту Кирилу Стремоусову. Фото: росЗМІ

Що відомо про зрадника Стремоусова

Після початку вторгнення Росії до України та подальшої російської окупації Херсонської області, Стремоусов підтримав дії загарбників і на початку березня сформував колабораціоністський Комітет порятунку за мир та порядок.

26 квітня 2022 року він оголосив себе заступником голови Військово-цивільної адміністрації Херсонської області.

9 листопада 2022 року російські ЗМІ, з посиланням на водія Стремоусова та джерела в силових структурах, повідомили про смерть Стремоусова внаслідок ДТП в районі Генічеська. О сьомій вечора, того ж дня, від так званого "міністерства охорони здоров'я" Херсонської області надійшло підтвердження про смерть Кирила Стремоусова. 

11 листопада представник окупаційної адміністрації заявив, що ім'ям Стремоусова буде названо вулицю в Херсоні, а також йому поставлять пам'ятник у місті. Однак цього ж дня Херсон перейшов під контроль Збройних сил України.

Раніше ми розповідали, що колишнього українського депутата, зрадника Олега Царьова поранили в Криму. Російські пропагандисти опублікували його перший коментар після замаху на нього.

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