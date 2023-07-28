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В Мариуполе россияне хотят построить новый "дом с часами"

28 июля 2023 15:15
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Мариуполе россияне хотят построить новый "дом с часами"
Вид дома до российской оккупации города. Фото: Петр Андрющенко
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Во временно оккупированном Мариуполе россияне хотят построить новый "дом с часами". Этот дом был исторически исторической памяткой города, но его снесли оккупанты.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

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Возмущение мариупольцев

Отмечается, что квартиры будут в нем продавать в ипотеку. Из-за этого жители города возмутились, поскольку из-за действий российской армии у большинства из них до сих пор нет дома.

Комментарии мариупольцев:

  • "Что значит продажа квартир? Там люди жили, которых оставили без жилья… что вообще происходит?"
  • "Нам до конца своих дней с заработной платой, как в городе, не хватит выплатить".
  • "Это беспредел какой-то. Там жили мои дети, ребенок прописан маленький. Куда детям возвращаться?"
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Скриншот комментариев. Мариупольский городской совет
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Скриншот комментариев. Мариупольский городской совет
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Скриншот комментариев. Мариупольский городской совет

Квартиры для жителей РФ

Также, по словам мариупольцов, такие дома будут строить для россиян-строителей. А то, как будут жить местные жители, оккупантам неинтересно.

Реакция Украины

На такую новость отреагировал и советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"На первом фото — Дом с часами при Украине. После реставрации в начале 2020-х. На втором и дальше — безвкусное д*рьмо, которое собираются строить россияне под ипотеку на его месте. Я промолчу, что эта х*йня вдвое больше оригинала и никак не вписывается в лицо города. А с исторически важным Домом с часами его роднят только часы. Это как вместо ролекса подарить часы с кукушкой. Нет, ну а что? Часы же…" — прокомментировал он.

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Так выглядел дом до оккупации города. Фото: Петр Андрющенко
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Такой дом хотят построить россияне. Фото: Петр Андрющенко
Скриншот сообщения. Фото: Петр Андрющенко 

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе россиянам хочется развлечений. Они решили устроить гулянья среди разрушенных домов и мест, где пытали жителей города. Для этого отремонтировали и открыли ночной клуб "Клеопатра".

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