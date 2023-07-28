В Мариуполе россияне хотят построить новый "дом с часами"

Вид дома до российской оккупации города. Фото: Петр Андрющенко

Во временно оккупированном Мариуполе россияне хотят построить новый "дом с часами". Этот дом был исторически исторической памяткой города, но его снесли оккупанты.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Читайте также:

Возмущение мариупольцев

Отмечается, что квартиры будут в нем продавать в ипотеку. Из-за этого жители города возмутились, поскольку из-за действий российской армии у большинства из них до сих пор нет дома.

Комментарии мариупольцев:

"Что значит продажа квартир? Там люди жили, которых оставили без жилья… что вообще происходит?"

"Нам до конца своих дней с заработной платой, как в городе, не хватит выплатить".

"Это беспредел какой-то. Там жили мои дети, ребенок прописан маленький. Куда детям возвращаться?"

Скриншот комментариев. Мариупольский городской совет

Скриншот комментариев. Мариупольский городской совет

Скриншот комментариев. Мариупольский городской совет

Квартиры для жителей РФ

Также, по словам мариупольцов, такие дома будут строить для россиян-строителей. А то, как будут жить местные жители, оккупантам неинтересно.

Реакция Украины

На такую новость отреагировал и советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"На первом фото — Дом с часами при Украине. После реставрации в начале 2020-х. На втором и дальше — безвкусное д*рьмо, которое собираются строить россияне под ипотеку на его месте. Я промолчу, что эта х*йня вдвое больше оригинала и никак не вписывается в лицо города. А с исторически важным Домом с часами его роднят только часы. Это как вместо ролекса подарить часы с кукушкой. Нет, ну а что? Часы же…" — прокомментировал он.

Так выглядел дом до оккупации города. Фото: Петр Андрющенко

Такой дом хотят построить россияне. Фото: Петр Андрющенко

Скриншот сообщения. Фото: Петр Андрющенко

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе россиянам хочется развлечений. Они решили устроить гулянья среди разрушенных домов и мест, где пытали жителей города. Для этого отремонтировали и открыли ночной клуб "Клеопатра".