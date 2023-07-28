В Маріуполі росіяни хочуть побудувати новий "будинок з годинником"

Вигляд будинку до російської окупації міста. Фото: Петро Андрющенко

В тимчасово окупованому Маріуполі росіяни хочуть збудувати новий "будинок з годинником". Цей будинок був пам'яткою історії, проте його знесли окупанти.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

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Обурення маріупольців

Зазначається, що квартири в ньому продаватимуть в іпотеку. Через це жителі міста обурилися, оскільки через дії російської армії більша частина з них досі не має оселі.

Коментарі маріупольців:

"Що значить продаж квартир? Там люди жили, яких залишили без житла…що взагалі відбувається?"

"Нам до кінця своїх днів з заробітною платою, як у місті, не вистачить виплатити".

"Це беззаконня якесь. Там жили мої діти, дитина прописана маленька. Куди дітям повертатися?"

Скриншот коментарів. Джерело: Маріупольська міська рада

Скриншот коментарів. Джерело: Маріупольська міська рада

Скриншот коментарів. Джерело: Маріупольська міська рада

Квартири для жителів РФ

Також, за словами мешканців, такі будинки будуватимуть для росіян-будівельників. А те, як будуть жити місцеві жителі, окупантам нецікаво.

Реакція України

На таку новину відреагував і радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"На першому фото — Будинок з годинником за часів України. Після реставрації на початку 2020-х. На другому і далі — безсмакове л*йно, яке збираються будувати росіяни під іпотеку на його місці. Я промовчу, що ця х*йня вдвічі більше за оригінал та ніяк не вписується в обличчя міста. А з історично-важливим Будинком з годинником його поріднює лише годинник. Це як замість ролексу подарувати годинник з кукушкою. Ні, ну а що? Годинник же ж…" — прокоментував він.

Так виглядав будинок до окупації міста. Фото: Петро Андрющенко

Такий будинок хочуть побудувати росіяни замість історичної пам'ятки. Фото: Петро Андрющенко

Скриншот допису. Фото: Петро Андрющенко

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі росіянам хочеться розваг. Вони вирішили влаштувати гулянки посеред зруйнованих будинків і місць, де катували мешканців міста. Для цього відремонтували та відкрили нічний клуб "Клеопатра".