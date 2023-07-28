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В Маріуполі росіяни хочуть побудувати новий "будинок з годинником"

28 липня 2023 15:15
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В Маріуполі росіяни хочуть побудувати новий "будинок з годинником"
Вигляд будинку до російської окупації міста. Фото: Петро Андрющенко
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В тимчасово окупованому Маріуполі росіяни хочуть збудувати новий "будинок з годинником". Цей будинок був пам'яткою історії, проте його знесли окупанти. 

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

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Обурення маріупольців

Зазначається, що квартири в ньому продаватимуть в іпотеку. Через це жителі міста обурилися, оскільки через дії російської армії більша частина з них досі не має оселі. 

Коментарі маріупольців:

  • "Що значить продаж квартир? Там люди жили, яких залишили без житла…що взагалі відбувається?"
  • "Нам до кінця своїх днів з заробітною платою, як у місті, не вистачить виплатити".
  • "Це беззаконня якесь. Там жили мої діти, дитина прописана маленька. Куди дітям повертатися?"
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Скриншот коментарів. Джерело: Маріупольська міська рада
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Скриншот коментарів. Джерело: Маріупольська міська рада
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Скриншот коментарів. Джерело: Маріупольська міська рада

Квартири для жителів РФ

Також, за словами мешканців, такі будинки будуватимуть для росіян-будівельників. А те, як будуть жити місцеві жителі, окупантам нецікаво. 

Реакція України

На таку новину відреагував і радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"На першому фото — Будинок з годинником за часів України. Після реставрації на початку 2020-х. На другому і далі — безсмакове л*йно, яке збираються будувати росіяни під іпотеку на його місці. Я промовчу, що ця х*йня вдвічі більше за оригінал та ніяк не вписується в обличчя міста. А з історично-важливим Будинком з годинником його поріднює лише годинник. Це як замість ролексу подарувати годинник з кукушкою. Ні, ну а що? Годинник же ж…" — прокоментував він. 

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Так виглядав будинок до окупації міста. Фото: Петро Андрющенко
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Такий будинок хочуть побудувати росіяни замість історичної пам'ятки. Фото: Петро Андрющенко 
Скриншот допису. Фото: Петро Андрющенко 

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі росіянам хочеться розваг. Вони вирішили влаштувати гулянки посеред зруйнованих будинків і місць, де катували мешканців міста. Для цього відремонтували та відкрили нічний клуб "Клеопатра".

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