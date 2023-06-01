В Николаеве открыли пять цифровых образовательных центров для школьников

Открытие образовательного центра в Николаеве. Фото: Николаевская областная государственная администрация

В Николаеве, в начале июня, начали работу пять цифровых образовательных центров, созданных на базе школ благодаря поддержке благотворительного фонда SavED и Plan International. Цифровые образовательные центры оборудованы современной мебелью и необходимой техникой для эффективного обучения, а также имеют большой выбор дидактических материалов.

Об этом сообщает Николаевская областная государственная администрация.

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Соучредитель благотворительного фонда savED Анна Новосад сообщила, что фонд имеет планы до конца года открыть подобные центры в других общинах Николаевской области.

"Мы делаем все возможное, чтобы предоставить детям из пострадавших регионов доступ к образовательным активностям онлайн", — подчеркнула соучредитель фонда.

Дети обучаются в цифровом образовательном центре. Фото: Николаевская ОГА

Виталий Ким подчеркнул, что создание таких центров поможет восстановить возможность получения образования для детей в общинах, пострадавших от войны.

Виталий Ким на открытии цифрового образовательного центра. Фото: Николаевская ОГА

"Цифровые образовательные центры обеспечат детям возможность эффективно продолжать получать образование и социализироваться в условиях полномасштабного конфликта", — отметил глава области.

Таким образом, открытие этих цифровых образовательных центров станет значительным шагом в обеспечении качественного образования и развития детей в условиях современного мира.

Напомним, в Одесской области начинается важный этап для школьников – основная сессия независимого мультитестирования. Регистрация на основную сессию НМТ завершилась 3 мая и сейчас в списке зарегистрированных — 16 534 участников.