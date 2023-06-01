В Миколаєві відкрили п'ять цифрових освітніх центрів для школярів

Відкриття освітнього центру в Миколаєві. Фото: Миколаївська обласна державна адміністрація

У Миколаєві, на початку червня, розпочали свою роботу п'ять цифрових освітніх центрів, що були створені на базі шкіл завдяки підтримці благодійного фонду SavED та Plan International. Цифрові освітні центри обладнані сучасними меблями та необхідною технікою для ефективного навчання, а також мають великий вибір дидактичних матеріалів.

Про це повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація.

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Співзасновниця благодійного фонду savED Анна Новосад повідомила, що фонд має плани до кінця року відкрити подібні центри в інших громадах Миколаївської області.

"Ми робимо все можливе, щоб надати дітям з постраждалих регіонів доступ до освітніх активностей онлайн", — наголосила співзасновниця фонду.

Діти вчаться в цифровому освітньому центрі. Фото: Миколаївська ОДА

Віталій Кім підкреслив, що створення таких центрів допоможе відновити можливість отримання освіти для дітей у постраждалих від війни громадах.

Віталій Кім на відкритті цифрового освітнього центру. Фото: Миколаївська ОДА

"Цифрові освітні центри забезпечать дітям можливість ефективно продовжувати отримувати освіту та соціалізуватися в умовах повномасштабного конфлікту", — зауважив глава області.

Таким чином, відкриття цих цифрових освітніх центрів стане вагомим кроком у забезпеченні якісної освіти та розвитку дітей в умовах сучасного світу.

Нагадаємо, в Одеській області розпочинається важливий етап для школярів — основна сесія незалежного мультитестування. Реєстрація на основну сесію НМТ завершилася 3 травня, і наразі у списку зареєстрованих — 16 534 учасників.