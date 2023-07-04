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В Николаеве открываются первые детские сады, — Сенкевич

4 июля 2023 19:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Николаеве открываются первые детские сады, — Сенкевич
Дети в саду. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Уже с завтрашнего дня в Николаеве открываются первые детские садики. Их проверили соответствующие комиссии на наличие безопасных укрытий.

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

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"В садах отремонтированы укрытия — это проверила комиссия. Разрешение на открытие мы тоже получили. Работать начинают два садика в Заводском районе и один в Корабельном. Их может посещать почти 800 деток", — отметил Александр Сенкевич.

Мэр Николаева добавил, что на очереди для открытия еще три заведения. В остальном продолжаются ремонтные работы укрытий.

"Важное напоминание для родителей. Узнать какие заведения в городе работают или планируют открываться вы можете в ближайшем садике. Адреса мы публично не называем, чтобы родители не переживали за безопасность своих детей", — добавил Александр Сенкевич.

Напомним, в детских садах Одессы не хватает около 10 тысяч мест. Это приводит к отдаче предпочтения местам детям родителей, которые находятся на военной службе и имеют официальное трудоустройство.

Также мы писали, что в предвыборной программе 2020 года Одесский горсовет обещал заменить российское консульство на Гагаринском плато детским садом или школой. В это время в горсовете считалось, что это можно будет сделать путем переговоров с Россией и предложения им другого места в Одессе.

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