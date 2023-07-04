У Миколаєві відкриваються перші дитячі садки, — Сєнкевич

Діти в садочку. Фото: google

Уже відзавтра в Миколаєві відкриваються перші дитячі садочки. Їх перевірили відповідні комісії на наявність безпечних укриттів.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

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"В садках відремонтовані укриття — це перевірила комісія. Дозвіл на відкриття ми теж отримали. Працювати починають два садочки у Заводському районі та один у Корабельному. Їх загалом може відвідувати майже 800 діток", — зазначив Олександр Сєнкевич.

Мер Миколаєва додав, що на черзі для відкриття ще три заклади. В решті наразі тривають ремонтні роботи укриттів.

"Важливе нагадування для батьків. Дізнатись, які заклади у місті працюють або планують відкриватись, ви можете у найближчому садочку. Адреси ми публічно не називаємо, щоб батьки не переживали за безпеку своїх діток", — додав Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, в дитячих садках Одеси не вистачає приблизно 10 тисяч місць. Це призводить до того, що віддається перевага дітям батьків, які перебувають на військовій службі та мають офіційне працевлаштування.

Також ми писали, що у передвиборчій програмі 2020 року Одеська міськрада обіцяла замінити російське консульство на Гагаринському плато на дитячий садок чи школу. У цей час у міськраді вважали, що це можна буде зробити шляхом переговорів із Росією та пропозиції їм іншого місця в Одесі.