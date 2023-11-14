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В Минюсте рассказали, чем занимаются в Украине пленные российские солдаты

14 ноября 2023 23:57
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Минюсте рассказали, чем занимаются в Украине пленные российские солдаты
Пленные российские солдаты в одном из украинских лагерей для военнопленных. Фото: The Economist
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Министерстве юстиции Украины рассказали, чем занимаются плененные российские солдаты в Украине. В основном они занимаются обработкой дерева.

Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська в эфире телемарафона.

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По словам политика, военнопленный, у которого достаточно здоровья для работы, двигается, передвигается, может работать — как делают и все пленные. В основном, речь идет о деревообработке. Пленные солдаты ВС РФ занимаются плетением мебели из лозы и поклейкой пакетов.

"Это простой физический труд, несложный, который может делать каждый военнопленный. Они так же работают на экономику, и пополняют спецфонд того же лагеря для военнопленных, экономя бюджетные средства", — пояснил Малюська.

Также он добавил: ни к одному из пленных военнослужащих российских войск не применялись ни насилие, ни пытки, ни беспричинное избиение. Таким образом, заявил министр, Украина продолжает строго выполнять соблюдение Женевской конвенции по военнопленным.

Напомним, что ранее Национальная гвардия Украины пополнила обменный фонд двумя пленными российскими солдатами, заявившими, что пришли "защищать мирное население". В то же время Украина будет открывать новый лагерь для содержания военнопленных из-за большого количества российских солдат, желающих сдаться.

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