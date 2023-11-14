Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow В Мінюсті розповіли, чим займаються в Україні полонені російські солдати arrow

В Мінюсті розповіли, чим займаються в Україні полонені російські солдати

14 листопада 2023 23:57
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В Мінюсті розповіли, чим займаються в Україні полонені російські солдати
Полонені російські солдати в одному з українських таборів для військовополонених. Фото: The Economist
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Міністерстві юстиції України розповіли, чим займаються  полонені російські солдати в Україні. Переважно вони займаються обробкою дерева. 

Про це повідомив міністр юстиції України Денис Малюська в ефірі телемарафону

Читайте також:

Що роблять в Україні полонені росіяни

За словами політика, військовополонений, який має достатньо здоров'я для роботи, рухається, пересувається, може працювати — як роблять і всі полонені. Здебільшого йдеться про деревообробку. Полонені солдати ЗС РФ займаються плетінням меблів з лози та клеєнням пакетів.

"Це проста фізична праця, нескладна, яку може робити кожен військовополонений. Вони так само працюють на економіку, і поповнюють спецфонд того ж самого табору для військовополонених, економлячи бюджетні кошти", — пояснив Малюська.

Також він додав: до жодного полоненого військовослужбовця російських військ не було застосовано ані насильства, ані тортур, ані безпричинного побиття. Таким чином, заявив міністр, Україна продовжує строго виконувати дотриманість Женевської конвенції щодо військовополонених. 

Нагадаємо, що раніше Національна гвардія України поповнила обмінний фонд двома полоненими російськими солдатами, які заявили, що прийшли "захищати мирне населення". Водночас Україна відкриватиме новий табір для утримання військовополонених через велику кількість російських солдатів, які бажають здатися.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:40Ціни на металобрухт у листопаді — скільки коштує 1 кг чермета в Україні

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Актуальне по темі