В Мінюсті розповіли, чим займаються в Україні полонені російські солдати

Полонені російські солдати в одному з українських таборів для військовополонених. Фото: The Economist

В Міністерстві юстиції України розповіли, чим займаються полонені російські солдати в Україні. Переважно вони займаються обробкою дерева.

Про це повідомив міністр юстиції України Денис Малюська в ефірі телемарафону.

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За словами політика, військовополонений, який має достатньо здоров'я для роботи, рухається, пересувається, може працювати — як роблять і всі полонені. Здебільшого йдеться про деревообробку. Полонені солдати ЗС РФ займаються плетінням меблів з лози та клеєнням пакетів.

"Це проста фізична праця, нескладна, яку може робити кожен військовополонений. Вони так само працюють на економіку, і поповнюють спецфонд того ж самого табору для військовополонених, економлячи бюджетні кошти", — пояснив Малюська.

Також він додав: до жодного полоненого військовослужбовця російських військ не було застосовано ані насильства, ані тортур, ані безпричинного побиття. Таким чином, заявив міністр, Україна продовжує строго виконувати дотриманість Женевської конвенції щодо військовополонених.

Нагадаємо, що раніше Національна гвардія України поповнила обмінний фонд двома полоненими російськими солдатами, які заявили, що прийшли "захищати мирне населення". Водночас Україна відкриватиме новий табір для утримання військовополонених через велику кількість російських солдатів, які бажають здатися.