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В НБУ рассказали, как банки готовятся к зиме и возможным блекаутам

13 ноября 2023 18:32
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В НБУ рассказали, как банки готовятся к зиме и возможным блекаутам
Люди идут зимой возле одного из банков. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В прошлом году из-за вражеских обстрелов объектов украинской энергосистемы многие государственные и частные учреждения не могли функционировать, страдали также из-за отключения света и отделения банков. В частности, речь идет о системе Power Banking, которая в прошлом году запускалась в экстремальных условиях.

О том, как украинские банки готовятся к зиме, рассказал заместитель председателя Национального банка Украины Алексей Шабан в интервью The Page.

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Прошлогодний опыт

По его словам, пока никто не знает, как будет действовать враг, но в НБУ стремятся быть готовыми ко всему.

"В прошлом году мы требовали от банков не менее трети отделений сделать базовыми или опорными. Главная идея заключалась в том, что даже при длительном отсутствии электроэнергии эти отделения должны работать и предоставлять базовые банковские услуги", — отметил он.

Подготовка к возможным блекаутам в Украине

Банкир отметил, что в отделении должен находиться резервный источник электроэнергии и зарезервированы каналы связи от нескольких операторов.

"Банки должны обеспечить работу своих дата-центров, информационных систем и каналов связи в случае отсутствия основного электропитания на срок до семи суток, а также работу отделений — до трех суток", — подчеркнул Шабан.

Также он добавил, что особое внимание должно быть уделено сохранению копий данных в эти периоды. Кроме того, не нарушается работа систем электронных платежей и обращения наличных денег.

"Мы понимаем, что банковская система успешно прошла практические испытания прошлой осенью и зимой. Опыт есть, техническая готовность сохранилась. В конце августа мы встретились с руководителями банков и напомнили им о важности подготовки к возможным угрозам. Попросили актуализировать договоры с поставщиками услуг, проверить готовность оборудования и персонала для работы в чрезвычайных условиях, обновить протоколы их действий", — заверил специалист.

Напомним, украинцы столкнулись с нововведением банков, которые начали использовать видеоидентификацию для подтверждения личности своих клиентов. Клиенты финансовых учреждений выражают свое недовольство на разных экономических платформах в интернете, рассказывая о неожиданных действиях банков.

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