В НБУ розповіли, як банки готуються до зими та можливих блекаутів

Люди йдуть взимку біля одного з банків. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Минулого року через ворожі обстріли об'єктів української енергосистеми багато державних та приватних установ не могли функціонувати, страждали також через відключення світла і відділення банків. Зокрема йдеться про систему Power Banking, яка в минулому році запускалася в екстремальних умовах.

Про те, як українські банки готуються до цієї зими, розповів заступник голови Національного банку України Олексій Шабан в інтерв'ю The Page.

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Минулорічний досвід

За його словами, наразі ніхто не знає, як буде діяти ворог, але в НБУ прагнуть бути готовими до всього.

"Минулого року ми вимагали від банків не менше третини відділень зробити базовими чи опорними. Головна ідея полягала в тому, що навіть за умов тривалої відсутності електроенергії ці відділення повинні працювати та надавати базові банківські послуги", — зазначив він.

Підготовка до можливих блекаутів в Україні

Банкір зауважив, що у відділенні повинно бути резервне джерело електроенергії та зарезервовані канали зв'язку від декількох операторів.

"Банки мають забезпечити роботу своїх дата-центрів, інформаційних систем та каналів зв'язку у разі відсутності основного електроживлення на строк до семи діб, а також роботу відділень — до трьох діб", — наголосив Шабан.

Також він додав, що особлива увага має бути приділена збереженню копій даних у ці періоди. Крім того, не має порушуватися робота систем електронних платежів та обігу готівки.

"Ми розуміємо, що банківська система успішно пройшла практичні випробування минулої осені та зими. Досвід є, технічна готовність збереглася. Наприкінці серпня ми зустрілися з керівниками банків та нагадали їм про важливість підготовки до можливих загроз. Попросили актуалізувати договори із постачальниками послуг, перевірити готовність обладнання та персоналу до роботи у надзвичайних умовах, оновити протоколи їхніх дій", — запевнив фахівець.

Нагадаємо, українці зіткнулися з нововведенням банків, які почали використовувати відеоідентифікацію для підтвердження особи своїх клієнтів. Клієнти фінансових установ висловлюють своє невдоволення на різних економічних платформах в інтернеті, розповідаючи про несподівані дії банків.