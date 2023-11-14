В одном из городов Украины резко взлетели цены на квартиры — чем привлекают покупателей

Продажа недвижимости. Фото: Depositphotos

В Ужгороде средняя стоимость однокомнатной квартиры достигла приблизительно 60 тысяч долларов, то есть рост цен составил 20% в долларовом єквиваленте. Это связано с тем, что в Ужгороде редко происходят ракетные атаки со стороны России, и нет комендантского часа.

Об этом сообщает OBOZ.UA

Читайте также:

Рост цен на квартиры в Украине

Сообщается, что в других регионах Украины цены на недвижимость в долларах снижаются. Например, в Киеве квартиры, которые в 2021 году продавались за 70 тыс. долларов, теперь можно купить за 55-60 тыс. долларов. В гривневом эквиваленте это выглядит по-другому: если в 2021 году 70 тыс. долларов равнялись 1,9 млн грн, то в 2023 году 60 тыс. долларов стоят почти 2,6 млн грн.

Это означает, что, несмотря на снижение цен в долларах, в гривнах они значительно выросли.

"По большей части Украины ситуация идентичная, за исключением Ужгорода, где цены возросли как в долларах, так и в гривнах. "Теперь квартира стоит примерно на 20% дороже, чем в 2021 году", — говорит риелтор Елена Бировчак.

Другой риелтор Оксана Станко объясняет, что на вторичном рынке еще можно торговаться, но с новостройками все сложнее.

Почему выросли цены на квартире

Стоимость строительства значительно возросла, часть материалов везут из-за границы, ухудшилась логистика, и увеличилась конкуренция за материалы. Это привело к тому, что застройщикам приходится тратить больше средств, что, в свою очередь, влияет на стоимость квартир.

"Ситуация с покупкой квартир стабилизировалась. Раньше активно покупали переселенцы, теперь - местные жители. Из-за дорожающего строительства цены в новостройках заметно выросли. На вторичном рынке все еще можно торговаться, и там больше шансов найти жилье на разный бюджет", — поясняет Станко.

Изменение цен на квартиры в Киеве и Ужгороде. Фото: Новини.LIVE

Напомним, что цены на аренду квартир в Украине постоянно меняются в зависимости от регионов. Так, существенно дешевое жилье можно найти в прифронтовых областях, тогда как на дороже можно рассчитывать в столице и на западе.