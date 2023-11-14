В одному з міст України різко злетіли ціни на квартири – чим приваблюють покупців

Продаж нерухомості. Фото: Depositphotos

В Ужгороді середня вартість однокімнатної квартири досягла приблизно 60 тисяч доларів, тобто зростання цін склало 20% у доларовому еквіваленті. Це пов'язано з тим, що в Ужгороді рідко відбуваються ракетні атаки з боку Росії й немає комендантської години.

Про це повідомляє OBOZ.UA

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Зростання цін на квартири в Україні

Повідомляється, що в інших регіонах України ціни на нерухомість у доларах знижуються. Наприклад, у Києві квартири, які у 2021 році продавалися за 70 тис. доларів, тепер можна купити за 55-60 тис. доларів. У гривневому еквіваленті це має інший вигляд: якщо у 2021 році 70 тис. доларів дорівнювали 1,9 млн грн, то у 2023 році 60 тис. доларів коштують майже 2,6 млн грн.

Це означає, що попри зниження цін у доларах, у гривнях вони значно зросли.

"Здебільшого ситуація ідентична, за винятком Ужгорода, де ціни зросли як у доларах, так і в гривнях. "Тепер квартира коштує приблизно на 20% дорожче, ніж у 2021 році", — каже рієлтор Олена Бировчак.

Інший рієлтор Оксана Станко пояснює, що на вторинному ринку ще можна торгуватись, але з новобудовами все складніше.

Чому зросли ціни на квартирі

Вартість будівництва значно зросла, частину матеріалів везуть з-за кордону, погіршилася логістика та збільшилася конкуренція за матеріали. Це спричинило те, що забудовникам доводиться витрачати більше коштів, що, своєю чергою, впливає вартість квартир.

"Ситуація з купівлею квартир стабілізувалася. Раніше активно купували переселенці, тепер - місцеві жителі. Через будівництво ціни в новобудовах помітно зросли. На вторинному ринку все ще можна торгуватися, і там більше шансів знайти житло на різний бюджет", — пояснює Станко.

Зміна цін на квартири у Києві та Ужгороді. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що ціни на оренду квартир в Україні постійно змінюються залежно від регіонів. Так, суттєво дешеве житло можна знайти у прифронтових областях, тоді як на дорожче можна розраховувати у столиці та на заході.