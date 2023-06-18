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В Офисе омбудсмена рассказали о случаях изъятия детей у беженцев из Украины

18 июня 2023 22:49
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Офисе омбудсмена рассказали о случаях изъятия детей у беженцев из Украины
Украинские беженцы. Фото: УНИАН
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Офисе уполномоченного Верховной Рады по правам человека рассказали об изъятии детей в украинских беженцев в Европе. В настоящее время зафиксировано 240 случаев.

Об этом сообщила представительница омбудсмена по правам детей, семьи, молодежи и спорта Ирина Суслова в интервью "Радио Свобода".

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"Из-за различий в законодательстве в европейских странах бывают случаи, так сказать, отобрания ребенка у людей, с которыми он находится. По состоянию на сейчас таких случаев зафиксировано 240", — рассказала Суслова.

Она объяснила, что это могут быть случаи, когда мать осталась в Украине, но эвакуировала своего ребенка с бабушкой, не имеющей никакой доверенности. Социальные службы могут изъять несовершеннолетнего из семьи.

"Здесь - недоработка со стороны Украины. Потому что мы должны были сообщить людям, сказать: "Друзья, есть закон, он предусматривает, что, например, в Германии вы должны сделать вот такие процедуры". Или что не может быть в Италии или Франции опекуном человек, достигший 65-летнего возраста. Офис уполномоченного пытается следить за этой историей, мониторить ситуацию, оказывать правовую помощь женщинам или семьям, которые оказались в такой ситуации", — подчеркнула Суслова.

По ее словам, Офис омбудсмена сейчас работает с международными организациями по урегулированию этого вопроса.

"Родственники должны обязательно обратиться в консульский отдел, проинформировать их. Потому что именно консулы осуществляют официальное представительство Украины за границей", — подчеркнула Суслова.

Она также сообщила, что люди могут обратиться в Офис уполномоченного по правам человека.

Напомним, в мире насчитывается 34,6 млн беженцев. Из них 5,7 млн – это украинцы, которых выгнала из родной страны полномасштабная агрессия Российской Федерации.

Также мы писали, что поляки стали меньше поддерживать украинцев. Все больше граждан этой страны отмечают, что их отношение изменилось из-за "требовательной позиции", которую имеют переселенцы.

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