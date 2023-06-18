В Офісі омбудсмена розповіли про випадки вилучення дітей в біженців з України

Українські біженці. Фото: УНІАН

В Офісі уповноваженого Верховної Ради з прав людини розповіли про вилучення дітей в українських біженців у Європі. Наразі зафіксовано 240 випадків.

Про це повідомила представниця омбудсмена з прав дітей, сім’ї, молоді та спорту Ірина Суслова в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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"Через відмінності в законодавстві у європейських країнах трапляються випадки, так би мовити, відібрання дитини у людей, із якими вона перебуває. Станом на зараз таких випадків зафіксовано 240", — розповіла Суслова.

Вона пояснила, що це можуть бути випадки, коли мати залишилась в Україні, але евакуювала свою дитину з бабусею, яка не має жодної довіреності. Соціальні служби можуть вилучити неповнолітнього із сім'ї.

"Тут — недопрацювання з боку України. Тому що ми мали повідомити людей, сказати: "Друзі, є закон, він передбачає, що, наприклад, у Німеччині ви маєте зробити ось такі процедури". Чи що не може бути в Італії або Франції опікуном людина, яка досягла 65-річного віку. Офіс уповноваженого намагається слідкувати за цією історією, моніторити ситуацію, надавати правову допомогу жінкам або сім'ям, які опинилися в такій ситуації", — наголосила Суслова.

За її словами, Офіс омбудсмена наразі працює з міжнародними організаціями для врегулювання цього питання.

"Родичі мають обов'язково звернутися до консульського відділу, поінформувати їх. Тому що саме консули здійснюють офіційне представництво України за кордоном", — наголосила Суслова.

Вона також повідомила, що люди можуть звернутися до Офісу уповноваженого з прав людини.

Нагадаємо, у світі нараховується 34,6 млн біженців. З них 5,7 млн — це українці, яких вигнала із рідної країни повномасштабна агресія Російської Федерації.

Також ми писали, що поляки стали менше підтримувати українців. Все більше громадян цієї країни зазначають, що їхнє ставлення змінилося через "вимогливу позицію", яку мають переселенці.