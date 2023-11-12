В Офисе президента не оценили идею принять Украину в НАТО без оккупированных территорий

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Фото: PAP

В Офисе президента Украины отреагировали на предложение эксглавы НАТО Андерса Фог Расмуссена о присоединении Украины к Альянсу без оккупированных территорий. Впрочем, в Украине считают, что такое предложение может еще сильнее провоцировать Россию.

Об этом говорится в заявлении советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка.

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"Люблю (сарказм) периодические странные предложения по "урегулированию конфликта в Украине". Они до сих пор доказывают, что причины и последствия не для всех очевидны. Да, иногда можно услышать удивительные предложения по поводу того, что Украина якобы может запросто войти в НАТО… частями — территориями, которые не под оккупацией. Вот уже эти "простые решения", которые всегда в конечном счете стоят очень дорого...", — написал Подоляк в своем Telegram-канале.

Подоляк заявил, что сам разговор об этом явно провоцирует Россию на дальнейшую эскалацию.

"Во-первых, сам разговор о такой возможности явно провоцирует Россию на дальнейшую эскалацию, поощряет ее к агрессивной войне: "Еще немного – и Украина сломается. Надо дорезать граждан, доатаковать ракетами". Это же очевидно? Бесспорно", — подчеркнул советник.

Подоляк также отметил, что нет гарантий, что Россия захочет согласиться с "Украиной в НАТО".

"Кто гарантирует, что РФ не продолжит экспансию после паузы, воспользовавшись фиктивным перерывом для усиления своих позиций? Наконец, кто именно выступит гарантом неприкосновенности... условной линии разграничения? Или теория не предполагает практики?", — написал он.

Заявление экс-главы НАТО

Отметим, что бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен выступил с предложением о присоединении Украины к Североатлантическому Альянсу без временно оккупированных Россией территорий.

"Пора сделать следующий шаг и пригласить Украину в НАТО. Нам нужна новая европейская архитектура безопасности, в которой Украина находится в центре НАТО" , — заявил Расмуссен.

При этом бывший генсек НАТО предложил провести процесс присоединения Украины к Альянсу без временно оккупированных Россией территорий.

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