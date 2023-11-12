Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow В Офисе президента не оценили идею принять Украину в НАТО без оккупированных территорий arrow

В Офисе президента не оценили идею принять Украину в НАТО без оккупированных территорий

12 ноября 2023 17:44
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Офисе президента не оценили идею принять Украину в НАТО без оккупированных территорий
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Фото: PAP
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Офисе президента Украины отреагировали на предложение эксглавы НАТО Андерса Фог Расмуссена о присоединении Украины к Альянсу без оккупированных территорий. Впрочем, в Украине считают, что такое предложение может еще сильнее провоцировать Россию.

Об этом говорится в заявлении советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка.

Читайте также:

Украина не вступит в НАТО без оккупированных территорий

"Люблю (сарказм) периодические странные предложения по "урегулированию конфликта в Украине". Они до сих пор доказывают, что причины и последствия не для всех очевидны. Да, иногда можно услышать удивительные предложения по поводу того, что Украина якобы может запросто войти в НАТО… частями — территориями, которые не под оккупацией. Вот уже эти "простые решения", которые всегда в конечном счете стоят очень дорого...", — написал Подоляк в своем Telegram-канале.

Подоляк заявил, что сам разговор об этом явно провоцирует Россию на дальнейшую эскалацию.

"Во-первых, сам разговор о такой возможности явно провоцирует Россию на дальнейшую эскалацию, поощряет ее к агрессивной войне: "Еще немного – и Украина сломается. Надо дорезать граждан, доатаковать ракетами". Это же очевидно? Бесспорно", — подчеркнул советник.

Подоляк также отметил, что нет гарантий, что Россия захочет согласиться с "Украиной в НАТО".

"Кто гарантирует, что РФ не продолжит экспансию после паузы, воспользовавшись фиктивным перерывом для усиления своих позиций? Наконец, кто именно выступит гарантом неприкосновенности... условной линии разграничения? Или теория не предполагает практики?", — написал он.

Заявление экс-главы НАТО

Отметим, что бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен выступил с предложением о присоединении Украины к Североатлантическому Альянсу без временно оккупированных Россией территорий.

"Пора сделать следующий шаг и пригласить Украину в НАТО. Нам нужна новая европейская архитектура безопасности, в которой Украина находится в центре НАТО" , — заявил Расмуссен.

При этом бывший генсек НАТО предложил провести процесс присоединения Украины к Альянсу без временно оккупированных Россией территорий.

Ранее мы сообщали, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал войну в Украине. Он заявил, что рассчитывает на прогресс бойцов ВСУ по борьбе с российскими оккупантами.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

В каком состоянии сейчас самые крупные винодельни Херсонщины - 80x80

В каком состоянии сейчас самые крупные винодельни Херсонщины

06:40Цены на металлолом в ноябре — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Актуальное по теме