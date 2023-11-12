В Офісі президента не оцінили ідею прийняти Україну в НАТО без окупованих територій

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк. Фото: PAP

В Офісі президента України відреагували на пропозицію ексглави НАТО Андерса Фог Расмуссена щодо приєднання України до Альянсу без окупованих територій. Втім, в Україні вважають, що така пропозиція може ще сильніше провокувати Росію.

Про це говориться в заяві радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка.

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"Люблю (сарказм) періодичні дивні пропозиції щодо "врегулювання конфлікту в Україні". Вони досі доводять, що причини й наслідки не для всіх очевидні. Так, іноді можна почути дивовижні пропозиції щодо того, що Україна нібито може запросто увійти до НАТО… частинами — територіями, які не під окупацією. От уже ж ці "прості рішення", які завжди зрештою коштують дуже дорого..." — написав Подоляк в своєму Telegram-каналі.

Подоляк заявив, що сама розмова про це явно провокує Росію на подальшу ескалацію.

"По-перше, сама розмова про таку можливість явно провокує Росію на подальшу ескалацію, заохочує її до агресивної війни: "Ще трохи — і Україна зламається. Треба дорізати громадян, доатакувати ракетами". Це ж очевидно? Безперечно", — підкреслив радник.

Подоляк також зазначив, що немає гарантій, що Росія захоче погодитися на "Україна в НАТО".

"Хто гарантує, що РФ не продовжить експансію після паузи, скориставшись фіктивною перервою для посилення своїх позицій? Нарешті, хто саме виступить гарантом недоторканності... умовної лінії розмежування? Чи теорія не передбачає практики?" — написав він.

Заява ексочільника НАТО

Зазначимо, що колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен виступив із пропозицією щодо приєднання України до Північноатлантичного Альянсу без тимчасово окупованих Росією територій.

"Настав час зробити наступний крок і запросити Україну до НАТО. Нам потрібна нова європейська архітектура безпеки, в якій Україна знаходиться в центрі НАТО", — заявив Расмуссен.

При цьому колишній генсек НАТО запропонував провести процес приєднання України до Альянсу без тимчасово окупованих Росією територій.

Раніше ми повідомляли, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував війну в Україні. Він заявив, що розраховує на прогрес бійців ЗСУ у боротьбі з російськими окупантами.