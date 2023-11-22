В ООН обсуждают приоритетные направления по восстановлению Украины

Помощник генсека ООН Мирослав Енча. Фото: Caliber.Az

Организация объединенных наций в сотрудничестве с правительством Украины, Всемирным банком и Европейским Союзом инициировала оценку убытков и потребностей Украины. Таким образом, будут определены инвестиционные приоритеты для восстановления и реконструкции Украины в следующем году.

Об этом заявил на заседании Совбеза помощник Генсека ООН по делам Европы, Центральной Азии и Америки ООН Мирослав Енча, сообщает Укринформ.

Читайте также:

Во сколько обойдется восстановление Украины

По его словам, стоимость восстановления Украины предварительно оценивалась более чем в $400 миллиардов.

Енча отметил, что Управление Верховного комиссара ООН по правам человека подтвердило гибель более 10 тысяч гражданских, ранения получили 18,5 тысячи человек. Среди жертв — сотни детей.

"Окончательные потери от этой войны, вероятно, будут гораздо больше, поскольку нет никаких признаков прекращения насилия. В то же время есть признаки того, что нападения на гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры могут еще больше усилиться во время холодного времени года", — отметил Енча.

Енча также сообщил, что сейчас активно реализуется нынешний план реагирования на зиму, разработанный ООН и ее партнерами по сотрудничеству с украинскими властями.

Украинцы на оккупированных территориях нуждаются в помощи

По словам Енчи, около 4 млн украинцев, нуждающихся в помощи на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, "не могут быть охвачены из-за отсутствия доступа".

"На фоне глобальных вызовов и кризисов международное сообщество должно сохранить свое внимание к Украине и положить конец страданиям, вызванным этой войной", — подчеркнул Енча.

Ранее мы сообщали, что заместитель постоянного представителя США в ООН Роберт Вуд заявил, что РФ представляет прямую угрозу для безопасности мира. В частности, страна-агрессор продолжает пугать ядерным оружием.

Напомним, что представитель России в ООН Василий Небензя выразил мнение, что Израиль не имеет права на самозащиту от ХАМАС. При этом Россия считает Израиль страной-оккупантом.