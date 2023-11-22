В ООН обговорюють пріоритетні напрямки відбудови України

Помічник Генсека ООН Мирослав Єнча. Фото: Caliber.Az

Організація об'єднаних націй у співпраці з урядом України, Світовим банком та Європейським Союзом ініціювала проведення оцінки збитків та потреб України. Таким чином буде визначено інвестиційні пріоритети для відновлення й реконструкції України наступного року.

Про це заявив на засіданні Ради Безпеки помічник Генсека ООН у справах Європи, Центральної Азії та Америки ООН Мирослав Єнча, повідомляє Укрінформ.

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За його словами, вартість відновлення України попередньо оцінювалася у більш як $400 мільярдів.

Єнча зазначив, що Управління Верховного комісара ООН із прав людини підтвердило загибель понад 10 тисяч цивільних, поранень зазнали 18,5 тисячі осіб. Серед жертв — сотні дітей.

"Остаточні втрати від цієї війни, ймовірно, будуть набагато більшими, оскільки немає жодних ознак припинення насильства. Натомість є ознаки того, що напади на цивільне населення та об'єкти цивільної інфраструктури можуть ще більше посилитися під час холодної пори року", — зазначив Єнча.

Єнча також повідомив, що нині активно реалізується цьогорічний план реагування на зиму, розроблений ООН та її партнерами у співпраці з українською владою.

Українці на окупованих територіях потребують допомоги

За словами Єнчі, близько 4 млн українців, які потребують допомоги на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, "не можуть бути охоплені через відсутність доступу".

"На тлі глобальних викликів і криз міжнародне співтовариство повинне зберегти свою увагу до України й покласти край стражданням, спричиненим цією війною", — підкреслив Єнча.

Раніше ми повідомляли, що заступник постійного представник США в ООН Роберт Вуд заявив, що РФ становить пряму загрозу для безпеки світу. Зокрема, країна-агресорка продовжує лякати ядерною зброєю.

Нагадуємо, що представник Росії в ООН Василь Небензя висловив думку, що Ізраїль не має права на самозахист від ХАМАС. При цьому Росія вважає Ізраїль країною-окупантом.