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В ООН отреагировали на подрыв Каховской ГЭС: что планируют сделать

10 июня 2023 10:26
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В ООН отреагировали на подрыв Каховской ГЭС и рассказали, как будут помогать Украине
Заместитель Генсека по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В ООН отреагировали на подрыв Каховской ГЭС. В организации рассказали о трехэтапном плане помощи Украине и пострадавшим в результате катастрофы.

Об этом сообщает заместитель Генсека по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

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Подробности

"Мы должны сосредоточиться на реагировании на чрезвычайную ситуацию прямо сейчас. Мы должны спасти людей и доставить их в места, где они будут находиться в безопасности, где смогут поесть и получить безопасную питьевую воду", — сказал представитель.

Что касается плана, то он включает в себя три этапа:

  • спасение людей и вывоз их в безопасное место;
  • предоставление помощи и обеспечение пострадавших необходимыми средствами к существованию;
  • оценка экологических и экономических последствий катастрофы

По словам Гриффитса, последний этап может стать "самым ужасным шоком". Ведь речь идет о неутешительных прогнозах, касающихся продовольственной безопасности для многих стран.

Комментируя замечания президента Украины Владимира Зеленского на медленную реакцию международных организаций, представитель отметил, что быстрое реагирование всегда было приоритетом ООН.

"Я понимаю разочарование президента. И мы сосредоточились на том, чтобы реагировать как можно скорее", — сказал он.

Напомним, ранее мы писали, что Министерству внутренних дел Украины сообщили о погибших и пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС. Отмечается, что погибли по меньшей мере 5 человек, еще 13 числятся пропавшими без вести.

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