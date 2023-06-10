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В ООН відреагували на підрив Каховської ГЕС: що планують зробити

10 червня 2023 10:26
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
В ООН відреагували на підрив Каховської ГЕС і розповіли, як будуть допомагати Україні
Заступник Генсека з гуманітарних питань Мартін Гріффітс. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

В ООН відреагували на підрив Каховської ГЕС. В організації розповіли про триетапний план допомоги Україні та постраждалим внаслідок катастрофи. 

Про це повідомляє заступник Генсека з гуманітарних питань Мартін Гріффітс

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"Ми повинні зосередитися на реагуванні на надзвичайну ситуацію прямо зараз. Ми маємо врятувати людей і доставити їх у місця, де вони перебуватимуть у безпеці, де вони зможуть поїсти й отримати безпечну питну воду", — сказав представник. 

Що стосується плану, то він включає в себе три етапи:

  • порятунок людей та вивезення їх в безпечне місце;
  • надання допомоги та забезпечення постраждалих необхідними засобами для існування;
  • оцінка екологічних та економічних наслідків катастрофи. 

За словами Гріффітса, останній етап може стати "найжахливішим шоком". Адже йдеться про невтішні прогнози щодо продовольчої безпеки для багатьох країн.

Коментуючи зауваження президента України Володимира Зеленського на повільну реакцію міжнародних організацій, представник зазначив, що швидке реагування завжди було пріорітетом ООН. 

"Я розумію розчарування президента. І ми зосередилися на тому, щоб реагувати якомога швидше", — сказав він. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Міністерстві внутрішніх справ України повідомили про загиблих та постраждалих внаслідок підриву Каховської ГЕС. Зазначається, що загинуло щонайменше 5 людей, ще 13 вважаються зниклими безвісти.

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